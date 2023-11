Bono de 55 mil pesos de Anses en diciembre 2023: quiénes lo cobran

El Gobierno formalizó ayer un bono de $ 55.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y se abonará en diciembre 2023. La decisión la tomó mediante el decreto 626/2023 publicado en el Boletín Oficial.

El beneficio incluye también a beneficiarios y beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Anses.

En los considerandos, se destacó que «desde 2022 producto de diversos factores, el país ha sufrido un alza acelerada del índice de precios, con especial incidencia en bienes de primera necesidad”.

Además se subrayó que “el aceleramiento de precios referido tiene una mayor afectación en las personas de menores ingresos, para quienes es necesario generar herramientas de mayor acompañamiento hasta tanto se estabilicen las variables macroeconómicas”.

Junto al bono de 55 mil pesos, jubilados y pensionados recibirán un aumento del 20,87% y el aguinaldo correspondiente a diciembre 2023.

Quiénes recibirán el bono de 55 mil pesos de Anses

Las jubilaciones y pensiones de un haber mínimo incluyen a:

– Pensión Universal para el Adulto Mayor

– Pensión no Contributiva por Vejez

– Pensión no Contributiva por Invalidez

– Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os

– Pensiones Graciables a cargo de Anses

– Otras Pensiones No Contributivas