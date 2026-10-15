Clima fresco, humedad y posibles lluvias: así estará el tiempo en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma

La inestabilidad continúa marcando el tiempo en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y, además de reiterar la alerta amarilla para el norte neuquino, anticipó que en el Alto Valle, la Cordillera y la costa rionegrina se prevé una jornada fresca, húmeda y con probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Durante la jornada, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 10°C. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 0% y el 10% en la mañana y de 10-40% a partir de la tarde, por lo que podrían registrarse algunos chaparrones aislados durante toda el día

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. Durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado (0 – 10% prob. de precipitación), mientras que por la tarde y noche aumentará a probabilidad de lluvias aisladas o chaparrones (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste a 13 – 22 km/h por la mañana, incrementándose a 23 – 31 km/h durante la tarde y la noche, sin ráfagas registradas.

Mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. Durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado (0 – 10% prob. de precipitación), mientras que por la tarde y noche aumentará a probabilidad de lluvias aisladas o chaparrones (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste a 13 – 22 km/h por la mañana, incrementándose a 23 – 31 km/h durante la tarde y la noche, sin ráfagas registradas. General Roca: Mínima de 9 °C y máxima de 18 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde (0 – 10% prob. de precipitación), pasando a mayormente nublado hacia la noche (0% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h en la mañana, aumentando a 23 – 31 km/h por la tarde y la noche, sin presencia de ráfagas.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias aisladas durante este jueves. Las mismas se presentarán acompañadas por viento leve con velocidades de hasta de hasta 12 km/h. Se espera una temperatura entre los 7°C y los 14°C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 7 °C y máxima de 14 °C. Lluvias aisladas proyectadas a lo largo de todo el día (10 – 40% prob. de precipitación en mañana, tarde y noche). Vientos constantes de 7 a 12 km/h del este por la mañana, sudoeste por la tarde y del este por la noche, sin ráfagas previstas.

Mínima de 7 °C y máxima de 14 °C. Lluvias aisladas proyectadas a lo largo de todo el día (10 – 40% prob. de precipitación en mañana, tarde y noche). Vientos constantes de 7 a 12 km/h del este por la mañana, sudoeste por la tarde y del este por la noche, sin ráfagas previstas. San Carlos de Bariloche: Mínima de 8 °C y máxima de 16 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), con chaparrones o lluvias aisladas por la tarde y la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del este de 7 a 12 km/h en la mañana, del sudoeste de 13 a 22 km/h por la tarde y del este de 7 a 12 km/h durante la noche, sin ráfagas de viento.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará tiempo inestable. Se prevé una temperatura máxima de 15°C, viento con velocidades de hasta 22 km/h y un cielo parcialmente nublado, aunque sin probabilidad de lluvia.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: