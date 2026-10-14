Sin sol, ¿ni lluvia? en Neuquén y Río Negro este jueves 15: el detalle del pronóstico y el mapa de alerta por tormentas

El panorama meteorológico para este jueves 15 de octubre en Neuquén y Río Negro estará marcado por la presencia de nubes, temperaturas frescas a templadas y condiciones de inestabilidad. De acuerdo a los datos aportados por Meteored, el sol tendrá escaso o nulo protagonismo a lo largo de toda la jornada.

Mientras algunas zonas transitarán un día netamente gris pero seco, en otros sectores se esperan lluvias débiles. El factor de mayor cuidado, sin embargo, se ubica en el interior y norte de la provincia de Neuquén, donde rige una alerta amarilla por tormentas.

El pronóstico en Neuquén capital y General Roca para este jueves 15

En la ciudad de Neuquén, el jueves se presentará con cielo totalmente cubierto durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10°C por la mañana (con sensación térmica de 7°C) y una máxima de 16°C hacia las 14:00 horas. Los vientos soplarán desde el sector Este, con ráfagas que podrían alcanzar los 34 km/h en horas de la tarde. No se esperan lluvias en la capital provincial.

Por su parte, en General Roca, la situación será similar aunque con una leve chance de inestabilidad. El cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que irán desde los 9°C a primera hora de la mañana hasta alcanzar los 16°C por la tarde. A diferencia de Neuquén, en Roca existe una baja probabilidad (30%) de registrar lluvias débiles aisladas cerca de las 11:00 y las 17:00 horas. Los vientos también serán del sector Este, con ráfagas de hasta 32 km/h.

Cómo estará el tiempo en la Cordillera

La zona cordillerana tendrá las condiciones más frías y húmedas de la región. En San Carlos de Bariloche, el día comenzará con nubes y claros y una mínima de 9°C. Hacia las 11:00 horas se espera la ocurrencia de lluvias débiles, momento en el que la temperatura rondará los 12°C. La máxima llegará a los 14°C por la tarde, con vientos predominantes del Noreste rotando al Este, con ráfagas de hasta 33 km/h.

En San Martín de los Andes, las precipitaciones serán un poco más persistentes. Las lluvias débiles comenzarán alrededor de las 08:00 de la mañana y se extenderán hasta pasada la tarde, con probabilidades que oscilan entre el 30% y el 50%. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima tocará los 16°C entre las 14:00 y las 17:00 horas. Los vientos más intensos se sentirán por la tarde desde el Noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 56 km/h

El tiempo en la Costa Atlántica de Río Negro

En la zona atlántica rionegrina, la característica excluyente será la nubosidad. En Viedma, el pronóstico anticipa un cielo completamente cubierto durante las 24 horas del jueves, sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas se mantendrán en un rango estrecho: la mínima será de 10°C y la máxima apenas trepará hasta los 14°C pasado el mediodía. Los vientos regulares soplarán del Este, con velocidades de hasta 29 km/h.

Un escenario casi idéntico se vivirá en San Antonio Oeste, donde predominará el cielo cubierto, abriéndose apenas a parcialmente nublado hacia la tarde. La temperatura variará entre los 9°C y los 13°C de máxima. En esta localidad costera los vientos se sentirán un poco más fuertes, ingresando desde el Sureste con ráfagas que podrían tocar los 35 km/h a las 17:00 horas.

Alerta amarillo por tormentas: qué zonas están afectadas

Más allá del pronóstico general, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Nivel Amarillo por Tormentas que afectará a un sector específico de la provincia de Neuquén.

El área advertida comprende el:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Según el reporte oficial, estas zonas serán afectadas por «tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes». El SMN advierte que estos fenómenos «podrán estar acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas». Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

De acuerdo al mapa de la línea de tiempo publicado por el organismo, el momento de mayor intensidad y donde el alerta cobra vigencia plena es durante la noche de este jueves 15 de octubre.