Corte total de la Ruta 5 por la crecida del arroyo Carranza en Vaca Muerta: trabajan para reconstruir el desvío

El temporal de lluvia registrado en los últimos días provocó una importante crecida que complicó la circulación en Vaca Muerta. El desborde del arroyo alcanzó la Ruta 5 y obligó a interrumpir el paso en el puente Carranza, afectando la conexión entre Rincón de los Sauces y Añelo.

Aunque ya no se registran precipitaciones y el agua comenzó a bajar, el camino permanece intransitable este sábado, por lo que un equipo trabaja en el lugar para habilitar un desvío provisorio.

Crecida de un arroyo por las fuertes lluvias en Vaca Muerta

El arroyo Carranza, que cruza la Ruta Provincial 5 entre Añelo y Rincón de los Sauces, registró una significativa crecida tras las últimas precipitaciones.

Según medios locales, el aluvión de agua y barro inhabilitó la circulación en la calzada y en el desvío provisorio, por lo que se determinó el corte total del tránsito hasta nuevo aviso para resguardar la seguridad de los conductores.

En un reporte emitido minutos antes de las 7 de este sábado, el Consorcio de Cooperación COARCO–SERVIPET informó que comenzaron los trabajos para reconstruir el terraplén en el sector afectado y restablecer la transitabilidad. «El avance de las tareas de remediación estará supeditado a las condiciones del cauce y a la posibilidad de que se registren nuevas crecidas», remarcaron.

Asimismo, solicitaron a los usuarios respetar estrictamente la señalización preventiva y las indicaciones del personal de obra, evitando ingresar o intentar cruzar por tramos no habilitados.