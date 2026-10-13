Video | Las lluvias complican Vaca Muerta: un arroyo se desbordó, el agua arrastró una camioneta y restringieron el tránsito en la Ruta 5

Un arroyo se desbordó, el agua arrastró una camioneta y hay restricciones en la Ruta 5. Foto captura video: Patagonia Post

Las lluvias continuas provocaron una fuerte crecida de un arroyo que volvió a complicar el tránsito normal en Vaca Muerta. Este martes, el desborde del caudal alcanzó la Ruta 5 y provocó el vuelco de una camioneta, la cual fue arrastrada unos metros por el agua. Afortunadamente, los ocupantes resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro.

Crecida de un arroyo por las fuertes lluvias en Vaca Muerta

El arroyo Carranza, que cruza la Ruta Provincial 5 entre Añelo y Rincón de los Sauces, creció de manera significativa tras las precipitaciones registradas en las últimas horas.

Según las primeras informaciones de medios locales, el aluvión de agua y barro terminó interrumpiendo la circulación vial. En medio de esta situación, una camioneta intentó cruzar el puente, pero volcó debido a la inestabilidad del terreno y fue arrastrada unos metros por la corriente.

La crecida genera serias complicaciones en una zona caracterizada por un intenso flujo vehicular ligado a la actividad petrolera. Se solicita a los conductores evitar transitar por el sector y extremar los cuidados.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, detalló que varios caminos están intransitables por la acumulación de barro y confirmó que Vialidad Provincial desplegó tareas operativas en los tramos afectados de Neuquén.

«Se mantienen los pronósticos de lluvia para gran parte de la provincia», señaló el funcionario. Además, indicó que la alerta amarilla regirá hasta el mediodía -momento en que comenzaría a perder intensidad- y reiteró que continuarán los esquemas de vigilancia para brindar asistencia si fuera necesario.

Sobre los tramos más complicados de este martes, precisó que las rutas 24 y 8 están cerradas al tránsito, la Ruta 40 presenta restricciones desde Zapala hasta Junín de los Andes, y la Ruta 5 no permite la circulación debido al incremento del caudal, panorama al que se suma la complicación general del barro y las precipitaciones en el corredor vial.

Por otra parte, Cruz abordó el incremento de las precipitaciones a raíz del fenómeno El Niño y señaló que trabajan junto al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para monitorear el cuadro de situación.

«Actualmente, la Patagonia registra una suba en los caudales de lluvia, aunque el fenómeno en Argentina se encuentra sectorizado principalmente en el noroeste. Por nuestra parte, mantenemos un seguimiento escalonado para evaluar este escenario y articulamos acciones con todas las áreas de seguridad pública y ciudadana a fin de fortalecer las cuadrillas. Hay un despliegue operativo amplio y realizamos un control constante», remarcó.