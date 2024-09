Estacionamiento en Neuquén con problemas este martes: ¿Qué pasó?

Este martes, por la mañana, se registraron problemas con el estacionamiento medido en Neuquén capital. Usuarios no podían registrar el pago de forma virtual porque no el sistema no estaba habilitado. La empresa dio explicaciones.

Desde SAEM, la empresa que gestiona el servicio, reconocieron que tuvieron un problema con el sistema a través del que se hace el pago de forma virtual.

Este es el sistema más utilizado por quienes estacionan habitualmente en el centro de Neuquén porque es más económico y sencillo. Sino se cuenta con la alternativa de las tarjetas que se consiguen en los comercios.

La empresa afirmó que el problema estaría resuelto en pocos minutos y que los cobros durante la extensión del imperfecto técnico no se computarían.

Finalmente, el problema solo se extendió algunos minutos y antes de 8.30 se había resuelto.