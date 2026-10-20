Tormenta y hasta posible caída de granizo, la alerta que complica al Alto Valle, Viedma y la Cordillera: ¿a qué llega la lluvia intensa?

Tormenta y hasta posible caída de granizo, la alerta que complica al Alto Valle, Viedma y la Cordillera. Foto: Andrés Maripe

Por segundo día consecutivo, Neuquén y Río Negro están bajo alerta por tormenta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo y reiteró una advertencia por intensas lluvias que combinará actividad eléctrica, viento y hasta posible caída de granizo.

De acuerdo al informe, según la región, se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 35 mm, que pueden ser superados localmente. El temporal tendrá especial impacto en la región del Alto Valle, la Cordillera y la costa rionegrina.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El Alto Valle alcanzará una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 10°C durante la jornada. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 40% y el 70% durante todo el día. En tanto el viento se mantendrá constante con velocidades de 32 – 41 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 10 °C y máxima de 19 °C. Lluvias durante la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), e intensificación a tormentas aisladas durante la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del sur a 13 – 22 km/h por la mañana, subiendo a 23 – 31 km/h por la tarde y a 32 – 41 km/h por la noche; con ráfagas del sur de 42 a 50 km/h durante la mañana.

Mínima de 10 °C y máxima de 19 °C. Lluvias durante la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), e intensificación a tormentas aisladas durante la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del sur a 13 – 22 km/h por la mañana, subiendo a 23 – 31 km/h por la tarde y a 32 – 41 km/h por la noche; con ráfagas del sur de 42 a 50 km/h durante la mañana. General Roca: Mínima de 10 °C y máxima de 19 °C. Lluvias por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), seguidas de tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del sur a 13 – 22 km/h por la mañana, 23 – 31 km/h por la tarde y 32 – 41 km/h por la noche; registrándose ráfagas del sur de 42 a 50 km/h tanto en la mañana como en la noche

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias aisladas durante la mañana de este martes, acompañadas por viento leve de hasta 22 km/h. Se espera una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 16°C. Hacia la tarde aumentará la intensidad de las precipitaciones y por la noche se prevé el desarrollo de tormentas dispersas.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 7 °C y máxima de 16 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), lluvias sostenidas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y tormentas aisladas por la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos constantes del este a 7 – 12 km/h en la mañana y tarde, e intensificándose del este a 13 – 22 km/h por la noche. Sin ráfagas de viento registradas.

Mínima de 7 °C y máxima de 16 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), lluvias sostenidas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y tormentas aisladas por la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos constantes del este a 7 – 12 km/h en la mañana y tarde, e intensificándose del este a 13 – 22 km/h por la noche. Sin ráfagas de viento registradas. San Carlos de Bariloche: Mínima de 8 °C y máxima de 16 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), lluvias por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y tormentas aisladas hacia la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del este a 7 – 12 km/h durante la mañana y la tarde, y de 13 a 22 km/h por la noche, sin ráfagas estimadas.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará lluvias de variada intensidad. Se prevé una temperatura máxima de 21°C, vientos de hasta 59 km/h y ráfagas de casi 70 km/h, con cielo parcialmente nublado. Las precipitaciones se sentirán desde la mañana, pero serán de manera leve ya que recién a la tarde aumentará su intensidad.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: