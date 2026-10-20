La lluvia no da tregua: nuevo corte total de la Ruta 5 por la crecida del arroyo Carranza en Vaca Muerta

El temporal de lluvia registrado el lunes provocó una importante crecida que complicó la circulación en Vaca Muerta. Este martes, el desborde del arroyo alcanzó la Ruta 5 y obligó a interrumpir el paso en el puente Carranza, afectando la conexión entre Rincón de los Sauces y Añelo.

Crecida de un arroyo por las fuertes lluvias en Vaca Muerta

El arroyo Carranza, que cruza la Ruta Provincial 5 entre Añelo y Rincón de los Sauces, registró una significativa crecida tras las últimas precipitaciones.

Según medios locales, el aluvión de agua y barro inhabilitó la circulación en la calzada y en el desvío provisorio, por lo que se determinó el corte total del tránsito hasta nuevo aviso para resguardar la seguridad de los conductores.

En un reporte emitido esta madrugada de martes, el Consorcio de Cooperación COARCO–SERVIPET informó que «la restitución del tránsito estará sujeta a las condiciones del arroyo y a la verificación de la seguridad y transitabilidad del desvío».

Asimismo, solicitaron a los usuarios respetar estrictamente la señalización preventiva y las indicaciones del personal de obra, evitando ingresar o intentar cruzar por tramos no habilitados.