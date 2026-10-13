Inundaciones en la Ruta 40 por la lluvia en Neuquén: la crecida de un arroyo impide el tránsito, piden circular con precaución

La presencia de agua y barro en el camino presenta un serio riesgo para los vehículos que circulen (Foto: VN)

Las condiciones climáticas que afectan a la región patagónica y el país generaron este martes 12 de octubre un panorama complejo para la seguridad vial, con restricciones totales y pedidos de máxima prudencia por parte de los organismos de control.

Las precipitaciones provocaron la crecida y el posterior desborde del Arroyo Santo Domingo, situación que impactó directamente sobre la calzada y obligó a interrumpir el paso vehicular en el empalme con la Ruta Provincial 46, en la zona de El Manzano.

Cuáles son los sectores afectados y el protocolo de Seguridad Vial

Ante este escenario, Vialidad Nacional informó que personal y equipos operativos se encuentran apostados en distintos tramos realizando tareas de despeje y control. El reporte oficial emitido durante las primeras horas de la mañana advierte sobre la presencia constante de agua y barro en varios sectores de la traza, especialmente en el tramo comprendido entre Zapala y Rinconada.

En dichos sectores, la acumulación sobre la ruta incrementa el riesgo de pérdida de control, por lo que las cuadrillas viales intensificaron las labores de limpieza para restablecer las condiciones óptimas de transitabilidad a la brevedad.

Foto: Vialidad Nacional

Las autoridades recomendaron evitar la circulación durante los horarios nocturnos o de madrugada, en los cuales la visibilidad disminuye considerablemente y el riesgo se multiplica. Para minimizar riesgos, se solicita a los usuarios mantenerse informados de manera constante a través de los canales oficiales de comunicación antes de iniciar cualquier viaje por la región.

Las lluvias complican Vaca Muerta: un arroyo se desbordó, el agua arrastró una camioneta y restringieron el tránsito en la Ruta 5

El arroyo Carranza, que cruza la Ruta Provincial 5 entre Añelo y Rincón de los Sauces, creció de manera significativa tras las precipitaciones registradas en las últimas horas.

La crecida genera serias complicaciones en una zona caracterizada por un intenso flujo vehicular ligado a la actividad petrolera. Por el momento, las autoridades informaron que el paso permanece cortado y hay demoras operativas. Se solicita a los conductores evitar transitar por el sector y extremar los cuidados.

Según las primeras informaciones de medios locales, el aluvión de agua y barro terminó interrumpiendo la circulación vial. En medio de esta situación, una camioneta intentó cruzar el puente, pero volcó debido a la inestabilidad del terreno y fue arrastrada unos metros por la corriente. Afortunadamente, los ocupantes resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro.