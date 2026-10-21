La Ruta 5 mantiene el corte por la crecida del arroyo Carranza: cómo están los caminos de Vaca Muerta tras la lluvia

La Ruta 5 mantiene el corte por la crecida del arroyo Carranza. Foto: Radio La 34FM

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta por tormenta para Neuquén y crece la preocupación por el impacto en las rutas de Vaca Muerta. La atención se centra, principalmente, en la Ruta Provincial 5 donde se mantiene un corte preventivo tras la crecida del arroyo Carranza.

Nuevo corte de la Ruta 5: qué dice el reporte

Las recientes lluvias provocaron el desborde del cauce e interrumpieron una vez más el tránsito sobre el puente Carranza, complicando la conexión entre Rincón de los Sauces y Añelo.

Este miércoles, un nuevo reporte oficial confirmó que se volvió a suspender la circulación para garantizar la seguridad de los usuarios diarios de la zona.

Al respecto, el Consorcio de Cooperación COARCO–SERVIPET comunicó que «la restitución del tránsito estará sujeta a las condiciones del arroyo y a la verificación de la seguridad y transitabilidad del desvío».

Por último, solicitaron a los automovilistas acatar de forma estricta la señalización preventiva y el ordenamiento del personal de obra, sin intentar transitar por los sectores no habilitados.

Cómo están los caminos de Vaca Muerta tras la lluvia

Desde la Dirección Provincial de Vialidad aún no emitieron un informe actualizado sobre las rutas en Vaca Muerta, aunque se confirmó que el trayecto más afectado es la RP 5. No obstante, de acuerdo con el último parte difundido el martes 20, la situación era la siguiente:

Ruta Provincial 7: transitable con precaución por presencia de agua, barro y baches.

Ruta Provincial 51: se solicitaba circular a velocidad reducida.

Ruta Provincial 17: transitable con precaución por el deterioro de la calzada y sectores con pozos.

Por su parte, Vialidad Nacional comunicó que la Ruta 22, dentro del tramo de Vaca Muerta, requiere extrema precaución debido a que la calzada permanece húmeda y se registran lloviznas aisladas. Asimismo, recordaron que el trayecto entre Plottier y Arroyito presenta un tránsito intenso.