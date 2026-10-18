Corte en la Ruta 5 por el incremento del caudal del arroyo Carranza: así está este domingo este camino que conecta con Vaca Muerta

COrte en la Ruta 5 de Neuquén. Foto: Captura facebook El Rinconense.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad Neuquén comunicaron que este domingo Día de la Madre está intransitable la Ruta 5, en Rincón de los Sauces. Es debido al incremento del caudal del arroyo Carranza.

Fue luego de las intensas precipitaciones que se registraron en la zona.

Corte en la Ruta 5, en Rincón de los Sauces

En el parte de esta mañana de vialidad, el organismo precisó que en la Ruta 5, en el empalme con la Ruta 7(Punta de Agua) – Rincón de los Sauces está cortada la circulación.

Señaló que hay «acumulación de agua y barro» y hay pronóstico de lluvias intensas. Pidieron respetar las indicaciones del personal

Dónde chequear el estado de las rutas

Antes de emprender un viaje se recomienda chequear las condiciones del tiempo y de los caminos.

Se puede revisar el estado de las rutas provinciales en el parte de la dirección de Vialidad.