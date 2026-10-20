Nuevo aumento del KoKo en Río Negro: los precios para viajar en colectivo entre Regina, Roca y Cipolletti

El servicio de transporte interurbano KoKo sufrió un tercer aumento este 2026. La Secretaría de Transporte confirmó que se trata de una suba que entró en vigencia en los últimos días. ¿Cómo quedaron los nuevos precios para viajar entre Neuquén, Roca y Regina?.

Aumentó el KO KO en Río Negro: los precios para viajar en el Alto Valle

Al inicio de esta semana se conoció que la empresa KoKo, que brinda el servicio de transporte en Río Negro, aplicó un nuevo aumento en sus boletos. El ajuste llega tras tres meses desde la última modificación.

Según la Resolución 1684/26, avalada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos provincial, las tarifas registran un alza cercana al 6,5%.

Si bien no se detallaron todos los precios para el Alto Valle, la Secretaría informó la reestructuración para los trayectos entre Regina, Roca y Cipolletti:

Villa Regina a General Roca: pasó de $6.101 a $6.500

Villa Regina a Cipolletti: pasó de $9.266 a $9.872

General Roca a Cipolletti: pasó de $4.511 a $4.806

Por otra lado, también informó cómo quedaron los precios en otros sectores de Río Negro donde también funciona el colectivo KoKo: