Nuevo aumento del KoKo en Río Negro: los precios para viajar en colectivo entre Regina, Roca y Cipolletti
El nuevo incremento que comenzó a regir aplica para las distintas zonas de Río Negro donde opera la empresa Ko-Ko, como el Alto Valle, Valle Medio, Bariloche, Viedma y Las Grutas. La actualización anterior se había aplicado en junio. Mirá cómo quedó el cuadro tarifario de octubre 2026.
El servicio de transporte interurbano KoKo sufrió un tercer aumento este 2026. La Secretaría de Transporte confirmó que se trata de una suba que entró en vigencia en los últimos días. ¿Cómo quedaron los nuevos precios para viajar entre Neuquén, Roca y Regina?.
Aumentó el KO KO en Río Negro: los precios para viajar en el Alto Valle
Al inicio de esta semana se conoció que la empresa KoKo, que brinda el servicio de transporte en Río Negro, aplicó un nuevo aumento en sus boletos. El ajuste llega tras tres meses desde la última modificación.
Según la Resolución 1684/26, avalada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos provincial, las tarifas registran un alza cercana al 6,5%.
Si bien no se detallaron todos los precios para el Alto Valle, la Secretaría informó la reestructuración para los trayectos entre Regina, Roca y Cipolletti:
- Villa Regina a General Roca: pasó de $6.101 a $6.500
- Villa Regina a Cipolletti: pasó de $9.266 a $9.872
- General Roca a Cipolletti: pasó de $4.511 a $4.806
Por otra lado, también informó cómo quedaron los precios en otros sectores de Río Negro donde también funciona el colectivo KoKo:
- Villa Regina a Valle Azul: $4.713
- Pomona a Choele Choel: $7.443
- Choele Choel a Chimpay: $8.836
- San Antonio Oeste a Las Grutas: $2.990
- San Antonio Oeste a Puerto SAE: $6.473
- Viedma a San Javier: $6.369
- Dina Huapi a Bariloche: $2.890
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