Cuánto podría costar el boleto del Tren del Valle entre Cipolletti y Roca: qué se sabe hasta ahora

El precio del boleto es uno de los puntos que todavía debe definir Tren Patagónico para avanzar con la extensión del servicio entre Cipolletti y Roca. La empresa que operará el servicio tras el traspaso con Nación ya trabaja sobre las formaciones, los horarios y los apeaderos, pero la tarifa todavía está en estudio.

El gerente comercial de Tren Patagónico, Darío Dukart, confirmó a Diario RÍO NEGRO que todavía no pueden informar un valor. Sin embargo, anticipó que buscarán ofrecer “precios competitivos” frente a las alternativas de transporte que existen actualmente en el Alto Valle.

Cuánto cuesta viajar actualmente en Koko

Una de las referencias para dimensionar el futuro valor del servicio es el transporte interurbano que actualmente conecta las localidades del corredor. El último cuadro tarifario publicado para KoKo comenzó a regir el 22 de junio de 2026, después de una actualización cercana al 5,78%.

Para el recorrido Roca-Cipolletti, el valor informado para el servicio común quedó en $4.677. En el mismo cuadro aparecen otros valores del corredor: viajar entre Roca y Allen cuesta $3.688, mientras que el tramo entre Roca y Fernández Oro llega a $4.265. También hay recorridos más cortos, como Roca-J.J. Gómez, que quedó en $2.792 después de la actualización.

El cuadro permite tener una referencia de cómo se distribuyen actualmente los valores según la distancia dentro del Alto Valle. A su vez, KoKo cuenta con un servicio expreso, una alternativa más rápida que conecta distintas localidades del corredor, aunque sus valores son superiores al servicio común.

La discusión sobre el precio, de todos modos, ya había aparecido durante la presentación del proyecto. Roberto López, presidente de Tren Patagónico, había señalado a fines de junio, durante un encuentro con la comisión especial del Tren del Valle, que los $700 que costaba en ese momento el boleto entre Plottier y Cipolletti resultaban «insuficientes» para sostener la operación.

En este sentido, Dukart afirmó que el nuevo valor deberá contemplar no solo la competencia con el colectivo, sino también las condiciones necesarias para sostener un servicio seguro. “Vamos a estar teniendo precios competitivos, pero queremos competir también con la seguridad”, señaló al ser consultado sobre el futuro esquema tarifario.

Durante el mismo encuentro de junio, el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, había señalado que Tren Patagónico suele manejar tarifas aproximadamente 20% inferiores a las del transporte en ómnibus. En aquella oportunidad también se aclaró que el esquema específico para el nuevo servicio todavía debía definirse.

Qué prepara Tren Patagónico para extender el servicio de pasajeros hasta Roca

Mientras se define el tarifario, Tren Patagónico avanza con la preparación del servicio. El esquema contempla tres formaciones, con capacidad para unas 200 personas cada una. La idea es utilizar dos en forma habitual y mantener una tercera como reserva.

Las unidades ya se encuentran en Buenos Aires, donde comenzaron los trabajos de reparación y puesta a punto, con tareas de pintura y revisión de sistemas como aire acondicionado y calefacción.

También se trabaja sobre los cinco apeaderos previstos entre ambas ciudades: Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J.J. Gómez y Roca. En Cipolletti se proyecta uno en inmediaciones de la Facultad de Medicina.

La planificación inicial contempla cuatro servicios diarios por sentido, aunque la frecuencia todavía puede modificarse. Mientras avanzan esas definiciones, el precio del pasaje continúa sin una cifra oficial y será uno de los datos que deberá conocerse antes de la puesta en marcha del nuevo recorrido.