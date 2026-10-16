Rige otra alerta por tormentas en Neuquén: las localidades que recibirán un fuerte temporal de lluvia este viernes

El temporal de lluvia no le da tregua a Neuquén y se mantienen los operativos por las complicaciones que dejó la abundante caída de agua. Los mayores impactos se registraron en Añelo y en el sector del puente Carranza, donde el desborde del arroyo interrumpió el tránsito sobre la Ruta 5.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta por tormentas para este viernes y solicitó tomar medidas de precaución de antemano.

Alerta por tormentas: las localidades de Neuquén afectadas

El organismo nacional informó que el área bajo alerta será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. En este sentido detalló que las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo.

A su vez indicó que «se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente». La franja horaria más complicada por el temporal es la tarde, aunque no se descarta que las precipitaciones continúen hacia la noche.

De acuerdo al mapa compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las localidades, departamentos y parajes bajo alerta son: