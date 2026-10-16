Rige otra alerta por tormentas en Neuquén: las localidades que recibirán un fuerte temporal de lluvia este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su nuevo parte de alertas, informó que este viernes 16 de octubre se registrará un nuevo temporal de lluvia que impactará en regiones del norte y centro neuquino.
El temporal de lluvia no le da tregua a Neuquén y se mantienen los operativos por las complicaciones que dejó la abundante caída de agua. Los mayores impactos se registraron en Añelo y en el sector del puente Carranza, donde el desborde del arroyo interrumpió el tránsito sobre la Ruta 5.
Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta por tormentas para este viernes y solicitó tomar medidas de precaución de antemano.
Alerta por tormentas: las localidades de Neuquén afectadas
El organismo nacional informó que el área bajo alerta será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. En este sentido detalló que las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo.
A su vez indicó que «se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente». La franja horaria más complicada por el temporal es la tarde, aunque no se descarta que las precipitaciones continúen hacia la noche.
De acuerdo al mapa compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las localidades, departamentos y parajes bajo alerta son:
- Chos Malal
- Loncopué
- Las Lajas
- El Huecú
- Buta Ranquil (sector sudoeste/límite del departamento Pehuenches)
- Departamento Ñorquín (Este): El Cholar, Taquimilán, y Colipilli
- Departamento Chos Malal (Sur): Tricao Malal, Villa del Curi Leuvú (Los Menucos) y Chorriaca (límite entre Loncopué y Chos Malal)
- Departamento Loncopué (Este): Huncal, Cajón de Almaza, Mulichincó y Quintuco
- Departamento Picunches (Este): Bajada del Agrio
- Departamento Minas (Sur): Los Miches (sector sur del departamento)
- Departamento Añelo (Oeste): Los Chihuidos
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