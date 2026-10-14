Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este jueves 15 de octubre en Neuquén
Las interrupción responde a tareas de mantenimiento de la red de Media Tensión y subestaciones transformadoras. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este jueves 15 de octubre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 15 de octubre
CALF indicó que el corte programado para este jueves serán de la siguiente forma:
|Horario JPG
|Zona Afectada JPG
|Motivo del Trabajo JPG
|07:30 a 12:00
|Desde Linares hasta Tronador entre Boerr y costa del río Limay; Isla 132 (sector centro y este)
|Mantenimiento de la red de Media Tensión y subestaciones transformadoras para preservar la seguridad y confiabilidad del servicio
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