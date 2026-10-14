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Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este jueves 15 de octubre en Neuquén

Las interrupción responde a tareas de mantenimiento de la red de Media Tensión y subestaciones transformadoras. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía.

CALF realizará cortes programados de energía.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este jueves 15 de octubre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 15 de octubre

CALF indicó que el corte programado para este jueves serán de la siguiente forma:

Horario JPGZona Afectada JPGMotivo del Trabajo JPG
07:30 a 12:00Desde Linares hasta Tronador entre Boerr y costa del río Limay; Isla 132 (sector centro y este)Mantenimiento de la red de Media Tensión y subestaciones transformadoras para preservar la seguridad y confiabilidad del servicio


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Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este jueves 15 de octubre.

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