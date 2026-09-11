CALF pretende llevar desde Neuquén a China su esquema multiproveedor

La cooperativa neuquina CALF viajará este lunes a China para formar parte del evento. Un pendiente de la agenda que en las últimas semanas incluyó anuncios con empresas locales, conversaciones con Nokia por el futuro data center y un canal de diálogo con la embajada de los Estados Unidos.

La delegación está encabezada por el vicepresidente de la cooperativa, Carlos Quintriqueo, y la integran Agustín Mozzoni, gerente de Comunicación Estratégica y Marketing; Agustina Creide, responsable institucional de Calf; y la ingeniera industrial Gabriela Manzano, de la planificación y el desarrollo de la gerencia TIC, con un integrante a confirmar.

La cooperativa comenzó a prestar el servicio de fibra hace 2 años. Gentileza: CALF.

El traslado se realiza por invitación formal de Huawei, en el contexto de una delegación integrada por varios referentes del sector tecnológico y empresarial del país.

Infraestructura y esquema multiproveedor

El viaje forma parte de las acciones vinculadas a dos iniciativas centrales de la cooperativa. Una de ellas es el desarrollo de la red de fibra óptica hacia Vaca Muerta, con un reciente acuerdo junto a empresas locales para el tendido hacia Añelo. La segunda es la proyección de un data center impulsado en conjunto con la Municipalidad de Neuquén.

Para sostener estos proyectos, CALF implementa una política de compras abierta a distintos mercados internacionales, seleccionando proveedores según criterior de costo, calidad y financiamiento:

Estados Unidos: Servidores HPE y sistemas de energía APC y Eaton.

Servidores HPE y sistemas de energía APC y Eaton. Suiza: Unidades UPS de ABB.

Unidades UPS de ABB. Europa: Routers y switches MikroTik.

Routers y switches MikroTik. China: Electrónica de red de Huawei.

En paralelo a la misión en Asia, la cooperativa mantiene conversaciones en Buenos Aires con la firma finlandesa Nokia para evaluar el equipamiento del futuro data center. Desde la conducción de la entidad se destaca que todas las definiciones sobre compras y planificación son resueltas por el Consejo de Administración en Neuquén.

Vínculos institucionales

En paralelo a su perfil comercial, la cooperativa mantiene un vínculo constante con el ámbito diplomático. Los canales de diálogo con la embajada de los Estados Unidos siguen activos desde la reunión que mantuvieron el pasado 12 de agosto en el Palacio Bosch el presidente de CALF, Marcelo Severini, y el embajador Peter Lamelas.

Desde entonces, el área de comunicación de la cooperativa mantiene al tanto a la embajada sobre el avance de sus proyectos y los detalles de esta misión en el exterior.