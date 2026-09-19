De Neuquén a China: CALF exploró tecnología para modernizar sus servicios

La cooperativa CALF mantuvo reuniones de alto nivel con autoridades globales y regionales de Huawei durante una misión institucional que incluyó encuentros con empresas tecnológicas, recorridas por experiencias de ciudades inteligentes y la participación en Huawei Connect 2026.

En China, CALF analizó con Huawei la seguridad de los datos

La delegación, encabezada por el vicepresidente Carlos Quintriqueo e integrada por Agustina Creide, Agustín Mozzoni y Gabriela Manzano, puso el foco en la seguridad de la infraestructura tecnológica y el control de los datos de los asociados.

Uno de los encuentros centrales fue con Yang Xiaoning, director de la Oficina Global de Ciberseguridad y Protección de la Privacidad de Huawei. Durante más de dos horas se analizaron las condiciones de seguridad de redes de telecomunicaciones, networking y otras soluciones tecnológicas.

Según explicó la compañía, sus arquitecturas establecen que la administración y el control de la información corresponden al cliente. Huawei también presentó documentación sobre sus estándares y certificaciones internacionales en ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, que superan las 850, según detalló la empresa.

La agenda incluyó además reuniones con Daniel Zhou, presidente de Huawei para América Latina, y Binbing Xiao, CEO de Huawei Argentina. Allí se repasaron los avances en conectividad en Neuquén y las posibilidades de cooperación tecnológica.

La comitiva recorrió también experiencias de ciudades inteligentes en Shenzhen y participó de Huawei Connect 2026, en Shanghái. El objetivo fue conocer herramientas aplicables a Neuquén en áreas como gestión urbana, procesamiento de información, capacitación y modernización de servicios.

“Fue una reunión de más de dos horas, con un nivel de apertura y una solidez técnica notables, sobre el tema que una cooperativa tiene la obligación de plantear: la seguridad de los datos de sus asociados”, señaló Quintriqueo.