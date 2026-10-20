En vivo
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 21 de octubre en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía.

CALF realizará cortes programados de energía.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 21 de octubre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 21 de octubre

CALF indicó que los cortes programados para este miércoles serán de la siguiente forma:

HorarioZona / UbicaciónMotivo del Trabajo
07:30 a 12:00Unco-SosuncMantenimiento y renovación de equipamiento para mejorar la seguridad y confiabilidad de la red de distribución
14:30 a 16:30Desde Avenida Olascoaga hasta Santa Cruz entre Rojas y Chocón Incorporación de nueva estructura: columna de retención en baja tensión.


Temas

CALF

Corte de luz

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 21 de octubre.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén