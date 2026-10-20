Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 21 de octubre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 21 de octubre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 21 de octubre
CALF indicó que los cortes programados para este miércoles serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Ubicación
|Motivo del Trabajo
|07:30 a 12:00
|Unco-Sosunc
|Mantenimiento y renovación de equipamiento para mejorar la seguridad y confiabilidad de la red de distribución
|14:30 a 16:30
|Desde Avenida Olascoaga hasta Santa Cruz entre Rojas y Chocón
|Incorporación de nueva estructura: columna de retención en baja tensión.
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