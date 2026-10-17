Servicio a la comunidad: por la alerta de lluvia, piden circular con «extrema» precaución sobre la Ruta 40 en Villa La Angostura

Por la alerta de lluvia, piden circular con "extrema" precaución sobre la Ruta 40 en Villa La Angostura

En la región sur de la cordillera de Neuquén rige una alerta amarilla por tormenta y ante esta situación, Vialidad emitió un comunicado para solicitar a los conductores circular con «extrema» precaución sobre la Ruta Nacional 40.

Precaución en la Ruta 40 en Villa La Angostura: el comunicado de Vialidad

El organismo hizo hincapié sobre el tramo comprendido en el kilómetro 2120,40 de la Ruta 40, cerca del puerto Arauco en Villa La Angostura, donde se han registrado derrumbes por las intensas lluvias.

En el texto explicó que debido a que continúan las alertas meteorológicas por precipitaciones en la zona, personal de Vialidad Nacional y fuerzas de seguridad continúan monitoreando el lugar por posibles nuevos desprendimientos.

Vialidad solicitó a los usuarios «evitar circular en horarios nocturnos o de madrugada, considerar las recomendaciones que se brindan para la circulación y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación».