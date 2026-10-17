Servicio a la comunidad: por la alerta de lluvia, piden circular con «extrema» precaución sobre la Ruta 40 en Villa La Angostura
Vialidad Nacional emitió un parte para solicitar transitar con extrema precaución por riesgo de nuevos derrumbes a causa de la lluvia. Este sábado rige una alerta por tormenta que tendrá mayor impacto en la región cordillerana de Neuquén.
En la región sur de la cordillera de Neuquén rige una alerta amarilla por tormenta y ante esta situación, Vialidad emitió un comunicado para solicitar a los conductores circular con «extrema» precaución sobre la Ruta Nacional 40.
Precaución en la Ruta 40 en Villa La Angostura: el comunicado de Vialidad
El organismo hizo hincapié sobre el tramo comprendido en el kilómetro 2120,40 de la Ruta 40, cerca del puerto Arauco en Villa La Angostura, donde se han registrado derrumbes por las intensas lluvias.
En el texto explicó que debido a que continúan las alertas meteorológicas por precipitaciones en la zona, personal de Vialidad Nacional y fuerzas de seguridad continúan monitoreando el lugar por posibles nuevos desprendimientos.
Vialidad solicitó a los usuarios «evitar circular en horarios nocturnos o de madrugada, considerar las recomendaciones que se brindan para la circulación y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación».
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