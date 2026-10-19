Alerta por tormentas y lluvia en Neuquén y Río Negro este martes 20: cuáles son las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por precipitaciones abundantes en cortos períodos, posible caída de granizo y valores de acumulación de agua de hasta 35 milímetro.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormetas y lluvias en Neuquén y Río Negro para este martes 20 de octubre. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.
Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro
«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 35 mm, que pueden ser superados localmente», indica el parte del SMN.
Del lado rionegrino, las zonas bajo alerta desde la tarde hasta la noche inclusive son:
- El Cuy.
- General Roca.
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- 25 de Mayo.
Por su parte, regirá únicamente durante la noche en:
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
Del lado de Neuquén, las zonas que aguardarán posibles tormentas este martes desde la tarde hasta que culmine la jornada son:
- Confluencia.
- Añelo.
- Pehuenches.
- Picún Leufú.
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
Por último, estarán bajo alerta sólo por la noche en:
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
Cómo sigue la lluvia en Neuquén y Río Negro este martes 20: los detalles de la alerta
A su vez, el organismo emitió otra alerta amarilla por «lluvias de variada intensidad con probabilidad de tormentas ocasionales». Según el SMN, se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 35 mm, aproximadamente. El pronóstico sólo abarca el horario de la madrugada.
En Río Negro, las zonas afectadas son:
- El Cuy.
- General Roca.
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- 25 de Mayo.
- Conesa.
- Meseta de Adolfo Alsina.
- Meseta de San Antonio.
- Valcheta.
Del lado neuquino, la alerta es en:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
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