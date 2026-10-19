Alerta por tormentas y lluvia en Neuquén y Río Negro este martes 20: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormetas y lluvias en Neuquén y Río Negro para este martes 20 de octubre. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 35 mm, que pueden ser superados localmente», indica el parte del SMN.

Mapa de alerta por tormenta del SMN para este martes 20 de octubre.

Del lado rionegrino, las zonas bajo alerta desde la tarde hasta la noche inclusive son:

El Cuy.

General Roca.

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

25 de Mayo.



Por su parte, regirá únicamente durante la noche en:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.



Del lado de Neuquén, las zonas que aguardarán posibles tormentas este martes desde la tarde hasta que culmine la jornada son:

Confluencia.

Añelo.

Pehuenches.

Picún Leufú.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Por último, estarán bajo alerta sólo por la noche en:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Cómo sigue la lluvia en Neuquén y Río Negro este martes 20: los detalles de la alerta

A su vez, el organismo emitió otra alerta amarilla por «lluvias de variada intensidad con probabilidad de tormentas ocasionales». Según el SMN, se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 35 mm, aproximadamente. El pronóstico sólo abarca el horario de la madrugada.

Mapa de alerta por lluvia del SMN para este martes 20 de octubre.

En Río Negro, las zonas afectadas son:

El Cuy.

General Roca.

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

25 de Mayo.

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.



Del lado neuquino, la alerta es en: