Sin seguridad ni justicia en El Bolsón

El Bolsón

El gobierno provincial no suministra los obligatorios servicios de seguridad y justicia en el paraje Mallín Ahogado (El Bolsón). La Policía no cumple su deber de detener a quienes encuentra in fraganti cometiendo un delito y la Justicia no condena (¡ni procesa!) a violadores de domicilio y usurpadores de campos.

Hace un año, media docena de pobladores invadió una chacra vecina, colocó carteles de “Tierra recuperada” confesando públicamente la usurpación y se instaló en una casilla precaria. La policía, que pasa continuamente frente a la chacra, jamás los detuvo. Y la Justicia de Bariloche declaró “inexistencia de delito”.

Con semejante aval, las mismas personas invadieron otra chacra contigua amenazando al propietario a punta de cuchillo -quien quería entrar a dar de comer a sus animales- y diciéndole que “lo iban a prender fuego”- y anunciaron por los medios que iban a “recuperar” cuatro chacras más, aunque tengan título de propiedad. Todo se repitió: los carteles de confesión, las casillas precarias, la pasividad policial y el archivo en Fiscalía por inexistencia de delito.

Si Provincia renuncia al monopolio estatal de la fuerza (que creó la Policía) y al monopolio estatal de aplicar la ley, origen del Poder Judicial, los ciudadanos no tendremos más remedio que caer en la justicia por mano propia, retrocediendo siglos en la vida comunitaria, volviendo a la ley de la selva. Señor gobernador de Río Negro, obligue a sus funcionarios a cumplir con sus obligaciones, o reemplácelos por otros que sí lo hagan. De lo contrario, en poco tiempo deberá enfrentar un problema más grave: la ruptura de la convivencia pacífica.

Hugo Ansaldi ( Abogado )

DNI 11.266.618