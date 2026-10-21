Alexander Skarsgård en falda, tachas y remera con la cara de su compañera de reparto: así viste un ícono de la moda

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 20: (L-R) Olivia Colman and Alexander Skarsgård attend the Los Angeles Premiere of Black Bear's "Wicker" at Directors Guild Of America on October 20, 2026 in Los Angeles, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Si alguien sabe cómo romper la etiqueta en una alfombra roja y dar de que hablar es Alexander Skarsgård. Para la premiere de su nueva película, el actor sueco armó un outfit con un mix entre la estética punk, el estilo preppy y un guiño actoral que se volvió viral en un segundo.

Skarsgård no le tiene miedo al que diran y no es la primera vez que lo demuestra. En su ultima aparición publica se la jugó por un kilt tradicional midi con un plisado súper marcado.

La estampa a cuadros en verde, azul y violeta le dio esa vibra escocesa impecable, mientras que el vuelo de las tablas le aportó un movimiento increíble.

Lo más espectacular es que en la parte de arriba ya que eligió una camiseta de manga larga entallada, en un gris topo desgastado. El toque lo dió la estampa: eligió un retrato fotográfico de su compañera de reparto, Olivia Colman.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 20: Alexander Skarsgård attends the Los Angeles Premiere of Black Bear’s «Wicker» at Directors Guild Of America on October 20, 2026 in Los Angeles, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Fue un rescate canchero de las clásicas «remeras tributo» noventeras que se usaban sin parar, pero llevado al lado Hollywood.

Los accesorios también fueron la clave para que el outfit terminara de cerrar: Skarsgård llevó un cinturón de cuero ancho lleno de tachas metálicas (de donde se sujeta la falda) para marcar bien la cintura y cortar el look al medio; y lo terminó de completar con unos zapatos oxford negros con medias del mismo color.