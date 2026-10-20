Búsqueda de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes: detuvieron a un peón y su abogado denunció presiones para declarar

Corrientes mantiene activa la búsqueda de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que desapareció misteriosamente cuando se dirigía a dictar clases en la Escuela Rural Nº 626. Sin novedades sobre su paradero desde el 7 de octubre en la zona rural de Esquina, las autoridades confirmaron la detención de dos sospechosos. Uno de ellos, un peón de la zona, afirmó que la mujer fue asesinada.

Detuvieron a un peón por la desaparición de Nancy Godoy: qué dijo su abogado

El abogado del peón detenido, Norberto Codazzi, se refirió a las declaraciones de su representado en la causa y denunció que fue torturado para forzar su testimonio sobre la desaparición de la docente.

El sospechoso, identificado como Ezequiel Bordón, permanece demorado por entorpecimiento de la investigación tras 13 días sin noticias de la mujer. En diálogo con LN+, Codazzi sostuvo que durante el interrogatorio en la comisaría -una práctica «prohibida por el sistema procesal»-, Bordón declaró haber recibido «golpes y torturas». Añadió que, bajo esa presión, su cliente señaló a otro peón como autor material del homicidio, «aunque no existen pruebas».

«Lo estoy defendiendo por falso testimonio, ya que dio múltiples versiones y el fiscal lo imputó por ello. En conclusión, no se sabe nada», agregó. Asimismo, puso en duda que la escuela sea la zona cero y apuntó hacia el establecimiento rural: «Ella sí llegó a la estancia, donde había ocho peones y cazadores extranjeros».

Consultado sobre si alguna hipótesis es falsa, el letrado afirmó que «son todas líneas de investigación». «No se la pudo haber tragado la tierra; de ahí no se sale a pie, todos se desplazan a caballo. Me centraría en el casco principal, creo que allí hay un secreto», sugirió.

Hacia el final de la entrevista, remarcó: «Todo es posible, pero por lo que conoce la familia, Nancy es baqueana. Es muy difícil que se haya perdido, ahogado o ingresado a un terreno que no domine. Ella conoce la zona y resulta muy improbable que haya sufrido un accidente de ese tipo».