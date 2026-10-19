Intensa búsqueda de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes: qué se sabe y cómo es el operativo este lunes

Este lunes continúa un amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de Nancy Godoy, la docente que se encuentra desaparecida desde hace días en la provincia de Corrientes. Mientras se analizan las responsabilidades de los dos demorados que tiene la causa.

La maestra se contactó por última vez el 7 de octubre por la noche con su hijo y desde ese momento no se obtuvo información sobre su paradero, señaló Noticias Argentinas.

Buscan a docente desaparecida en Corrientes

De acuerdo con el parte difundido por el Ministerio de Seguridad provincial, la denuncia recién fue radicada el 15 del mismo mes. De acuerdo a lo expuesto por el hijo, la mujer de 52 años salió de su casa en la mañana del 6 de octubre rumbo a la Escuela Rural Nº626, y recién tuvo el último contacto al día siguiente por WhatsApp.

En la búsqueda trabajaban más de 80 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, 4 drones y 3 canes de búsqueda, con el objetivo de cubrir el área donde se procura dar con el paradero de la mujer.

El despliegue reúne a integrantes de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina.

El objetivo es determinar los últimos movimientos de la docente, por lo que se analizan cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina y alrededores.

Su sobrina, Sandra, sostuvo ante los medios de comunicación que a su tía algo le pasó: “Nosotros que la conocemos, ella no se perdió”, dijeron.

La causa está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina. Se supo que hubo dos demorados tras varios allanamientos y se busca establecer si tienen alguna responsabilidad con el hecho.