Caminar la montaña genera cada vez más adeptos

Con la llegada del verano, barilochenses y turistas se vuelcan en forma masiva a los refugios de montaña. Las intervenciones de búsqueda y rescate también comienzan a visibilizarse aunque, afortunadamente, no aumentan en forma proporcional a las visitas. Los especialistas aseguran que la abundancia de información y los mapas en internet, las redes sociales y las aplicaciones vinculadas al trekking colaboran en gran medida.

Martín Raffo, integrante de la comisión de auxilio del Club Andino Bariloche, comentó que después de la pandemia, mucha gente se volcó a hacer turismo al aire libre. “Aumentó el volumen de gente considerablemente. Y lo cierto es que es una propuesta turística más al público en general”, indicó.

Confirmó que más allá del incremento de caminantes, esto no se refleja en un aumento proporcional de las intervenciones que están a cargo del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del parque Nahuel Huapi y Gendarmería. También participa la comisión de auxilio del Club Andino, compuesta por 60 voluntarios.

“Hay más información disponible, grupos de redes sociales, páginas web con mapas y esa es la clave. Al estar más informados, hay menos chances de cometer errores o sufrir alguna situación. Claro que eso no evita que alguno se doble un tobillo. Está dentro de lo que habitualmente sucede”, señaló Raffo.

Los rescatistas aseguran que el registro de trekking aporta información fundamental en caso de una búsqueda. No solo para conocer la ruta transitada, la fecha de salida y de regreso, sino con fines estadísticos que permitan implementar determinadas decisiones.

Datos 46 brigadistas componen el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del parque Nahuel Huapi.

60 voluntarios tiene la comisión de auxilio del Club Andino Bariloche. Intervienen según la intervención.

“Es obligatorio y aporta mucha información porque nos permite tener una idea del equipamiento que tiene la gente y los riesgos en base a su experiencia. Muchas veces, la denuncia llega por parte de un familiar que no tiene mucha idea. El registro confirma esa información”, aseguró Raffo.

Este diario consultó al intendente del parque Nahuel Huapi, Horacio Paradela, qué sucede cuando un caminante no completa el registro de trekking. “En caso de haber un accidente, por supuesto, que se procede a la evacuación, pero eso deviene en una sanción. El monto depende de los gastos operativos. 12.000 pesos es el mínimo de multa”, manifestó.

Las intervenciones se intensifican en la temporada estival con la llegada de turistas. Foto: gentileza Martin Pereyra

Recorridos más concurridos

Adrián Montti, jefe del ICE, recalcó que, a los senderos de montaña, hay que sumar otros recorridos de menor complejidad que convocan a una mayor cantidad de visitantes, como la Cascada Los Duendes o el Mirador del lago Gutiérrez.

“Los pozones del río Manso, por ejemplo, lo tenemos desapercibidos, pero hoy es uno de los más visitados por las redes sociales. Ayer tuvimos un accidente en esa senda. En Cascada Los Duendes también tuvimos una persona lesionada y eso que se trata de una senda sin dificultad. La zona agreste siempre presenta tiene dificultades”, aclaró el brigadista.

Según el informe del 2022, el ICE registró 52 intervenciones, con 6 incendios forestales y 46 búsquedas y rescates.

“En los últimos días, intervenimos ante el caso de un chico que se ahogó en Confluencia. Un pescador cruzó el Manso Medio y quedó del otro lado. Hubo que buscarlo. También encabezamos el rescate de los turistas israelíes que cayeron en un cañadón en la zona de la laguna Cretón”, agregó.

Las aplicaciones son útiles, pero hay que saber usarlas. No debe ser el único recurso del que uno depende: sin batería arriba, sonaste”,

Montti planteó que cuando la gente busca una travesía en internet, solo presta atención a la cantidad de kilómetros a recorrer. “No se tiene en cuenta, muchas veces, que es una zona montañosa con otras dificultades. Hay casos de gente que sale a caminar sin el calzado adecuado. Lo cierto es que para la gran afluencia de gente en la montaña, el porcentaje de accidentados es mínimo”, aseveró.

Hay medios aéreos disponibles para rescates e incendios. Foto: Chino Leiva

Hacer a un lado la adrenalina

Raffo integra la comisión de auxilio del Club Andino desde hace 15 años. Asegura que la búsqueda del refugiero Manuel Benítez -el joven murió tras ser alcanzado por una tormenta de nieve cuando se dirigía a su trabajo en el refugio Frey- fue uno de los episodios más difíciles en los que le tocó intervenir.

“Cualquier intervención en la que hay pérdida de vida es el escenario menos deseado. Hay que actuar con prudencia, con tranquilidad y basarse no en los instintos sino en aquello que está establecido de una u otra manera”, puntualizó Raffo que es médico.

Advirtió que, en cada salida, “hay un componente de adrenalina que no debe ser el que te guíe. Hay que actuar lo más sereno posible. En lo que hacemos, los tiempos son muy extensos. Una de las situaciones en la que es difícil controlar la adrenalina -y el tiempo es importante- son las avalanchas”.

Ante cada intervención, se vuelve a plantear la discusión vinculada al cobro de los rescates, tal como ocurre en otros países. “A título personal, creo que hay un presupuesto para los rescates. Las actividades turísticas son motores turísticos para la ciudad. Ahora, si la razón del rescate es por negligencia o imprudencia, ahí sí hay que penalizar”, opinó Raffo.

“Podes hacer todo bien y sufrir un accidente -continuó-. Por eso, pagamos impuestos y de hecho, parte de lo que se cobra por el ingreso al parque va al presupuesto de seguridad. Si hiciste mal las cosas es otro tema y está bien penalizar”.

Las intervenciones se intensifican en la temporada estival con la llegada de turistas. Foto: gentileza Martin Pereyra

50 mil personas en los refugios de El Bolsón en dos meses

La imagen de una larga hilera de turistas y bolsonenses aguardando para cruzar las pasarelas sobre los ríos Blanco y Azul en enero del año pasado llevó a las autoridades de esa localidad a tomar medidas para esta temporada estival.

Alrededor de 50.000 personas recorrieron la red de 13 refugios de El Bolsón entre enero y febrero del año pasado. Se estima que hubo entre 3.000 y 3.500 personas por día. “La red de refugios se hizo mundialmente conocida y cada vez son más los visitantes. Son tres entradas principales que te van conectando con los refugios. En el 2022 el espacio se saturó porque eran muchos visitantes y no había control”, reconoció Sofía Seroff, directora de Turismo de El Bolsón.

Por eso, este año se puso en macha una prueba piloto con un límite en el número de personas para poder ingresar en el día, más allá de la obligatoriedad del registro de trekking del Área Natural Protegida Río Azul.

“Se sugiere pasar por la oficina de informes ya que están en contacto con los refugieros para conocer los horarios, los precios, saber qué hay que llevar y qué no. Para quedarse a dormir, no es necesaria una reserva”, señaló la funcionaria y agregó que “para la gente que va por el día, hay un cupo máximo de mil personas. Si sos el 1.001 te aparece una leyenda diciendo que no estás habilitado. Hay un control en los accesos donde la gente debe presentar el número de registro”.

“¿Por qué el aforo?”, consultó Río Negro. “Se trata de evitar un mayor impacto en el ambiente. Es un área natural protegida rodeada de bosques, ríos y arroyos. En general, los turistas son muy cuidadosos, pero la presencia siempre genera un impacto. Además, con tanto calor, hay riesgo de incendios”, respondió Seroff.

A diferencia del registro de trekking en Bariloche, en El Bolsón es necesario avisar del regreso. “En estos refugios no hay señal de celular. En Bariloche, sí. Entonces, la persona se desconecta por completo. Antes pasaba que los familiares llamaban, no lograban comunicarse y se desesperaban”, comentó.