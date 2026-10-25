Cierre preventivo por «El Niño»: restringen los recorridos en las Cataratas del Iguazú por la suba del río

El incremento del caudal en el río Iguazú modificó la operatoria turística en el Parque Nacional. Este domingo, el volumen de agua alcanzó los 12.800 metros cúbicos por segundo, una cifra que representa casi nueve veces el promedio habitual del salto.

Frente a este registro, las autoridades de Parques Nacionales y la empresa concesionaria Iguazú Argentina aplicaron los protocolos de seguridad vigentes y dispusieron el cierre temporal del Circuito Superior. La medida busca preservar la integridad de los visitantes ante el posible arrastre de troncos y confirmar la estabilidad de las pasarelas metálicas.

El cronograma de visitas y accesos

Mientras el personal técnico monitorea la evolución del río, el esquema de recorridos dentro del Parque Nacional funciona de manera parcial. La situación de los senderos es la siguiente:

Circuito Superior: inhabilitado temporalmente por cuestiones de seguridad.

inhabilitado temporalmente por cuestiones de seguridad. Sendero Verde y Circuito Inferior: abiertos y operativos para el turismo.

abiertos y operativos para el turismo. Sendero Macuco: ingreso bajo evaluación del equipo técnico durante la jornada.

Los registros hídricos anticipan que el nivel del río mantendrá una tendencia en ascenso. En la estación brasileña de Capanema, ubicada frente a la localidad misionera de Andresito, el caudal se duplicó en apenas 24 horas: pasó de 8.750 a 17.600 metros cúbicos por segundo.

Esa masa de agua ingresará a la zona de las Cataratas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, lo que podría derivar en nuevas restricciones para los visitantes. Los reportes indican que en los próximos días se superará el pico de 16.000 metros cúbicos por segundo anotado el pasado 14 de octubre.

El cese de las precipitaciones sobre la región aporta el único dato favorable del panorama. El pronóstico meteorológico marca jornadas despejadas y con sol para toda la semana, lo que permitirá estabilizar los terrenos tras los anegamientos generados en distintos caminos de la provincia.