Reabren las Cataratas del Iguazú: sigue el monitoreo del río tras la crecida por las lluvias y la llegada de El Niño

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú cerraron de manera preventiva todos los circuitos turísticos del área protegida el lunes, luego de que el río superara el umbral máximo de seguridad por una crecida extraordinaria. La intensificación de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocó el desborde de varias cuencas, lo que complicó el panorama en la región.

A 24 horas de la medida, se confirmó la reapertura de las Cataratas del Iguazú para este martes 13 de octubre, al tiempo que ratificaron que mantendrán el monitoreo continuo del área.

Reapertura de las Cataratas del Iguazú y monitoreo

El Parque Nacional Iguazú confirmó la normalización de sus actividades tras registrarse un descenso paulatino en el caudal del río.

La Intendencia del área protegida y la concesionaria Iguazú Argentina S.A. informaron que la evolución favorable del cauce permite levantar el cierre preventivo.

Por último, las autoridades agradecieron la comprensión de la comunidad, las agencias de viajes y los turistas, al tiempo que sugirieron consultar los canales oficiales para conocer el estado actualizado de los circuitos habilitados.

Cataratas del Iguazú: horarios y lo que necesitas saber

De acuerdo a la información oficial el Área Cataratas abre todos los días del año, de 8:00 a 18:00, incluyendo días feriados y con lluvia.

Las entradas al Parque Nacional tienen que varían entre los $60.000 si son extranjeros, $25.000 si son argentinos/aa, $8.000 si son residentes en Misiones y $15.000 si son estudiantes argentinos. Los jubilados y pensionados nacionales, menores de 6 años, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y residentes locales están exentos de pago.