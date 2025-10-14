Conesa: así revalorizan el patrimonio cultural y natural del pueblo y el valle
Las prácticas de alumnos y docentes de la tecnicatura de Guía Superior de Turismo del Instituto Técnico Superior adquieren cada vez más relevancia para la comunidad local.
Más de 100 técnicos y profesionales han egresado del Instituto Técnico Superior de Conesa desde 2003, año en que fue creado, en gastronomía, comunicación social, acompañante terapéutico y administración y gestión con herramientas informáticas, áreas que responden a las necesidades de esta comunidad.
En 2023 se sumó la tecnicatura de Guía Superior de Turismo, con el propósito de formar profesionales capacitados para entrar en relación directa con el turista, constituyéndose como encargados no sólo de informar, dirigir, orientar, guiar y coordinar grupos sino también de tomar decisiones que apunten a satisfacer las necesidades de los mismos, y acciones tendientes a revalorizar el patrimonio local.
En sus prácticas profesionalizantes se busca generar propuestas que los acerquen directamente con el campo laboral, y allí es donde se generan proyectos de revalorización de los atractivos turísticos locales con acciones concretas que se llevan a cabo durante su último año de carrera, en este 2025.
Así lo comparten con este diario las licenciadas Brenda Rodríguez e Ivana Urquiza y la directora del Instituto, Débora Gelinger.
Entre los proyectos de prácticas se destacan:
- “Astroturismo en el Tropezón”, un sitio con mucha historia sobre la margen norte del río Negro, punto clave de encuentros e intercambios en el primer asentamiento conesino;
-“Bitácora a pedal”, un recorrido por los caminos rurales conociendo la actividad agro-ganadera y revalorizando el trabajo de los agricultores conesinos;
-y el más reciente, “Puente Gadano: un puente con historias”, un proyecto de revalorización del majestuoso puente carretero que une el norte con el sur, muy valioso y protegido como punto clave durante la Guerra de Malvinas. Este proyecto de interpretación cultural buscó enriquecer la experiencia turística y la comprensión del visitante sobre una obra de ingeniería civil. Está considerado monumento arquitectónico y forma parte del patrimonio histórico del pueblo. Esta experiencia cultural mezcló historia, relatos, música y baile con el objetivo de transmitir el valor y la esencia de este patrimonio.
Propuestas innovadoras para reafirmar la pertenencia
“Fue muy movilizante tanto para los estudiantes del instituto que hicieron esta práctica como para sus familias y vecinos”, comparten las docentes. “También se profundizan lazos de fraternidad”, acotan. Quedan aún otras propuestas a desarrollarse con el propósito de poner en valor el patrimonio del Ingenio Azucarero y Cámping Municipal.
“Estas actividades no son solo parte de las prácticas profesionalizante de los estudiantes sino que son propuestas valiosas e innovadoras abiertas a la comunidad que buscan posicionar nuevamente a Conesa como un destino turístico emergente, además de no dejar en el olvido el valioso patrimonio cultural y natural que tiene nuestro valle”, refuerzan las docentes consultadas. Las acciones se llevan a cabo de forma colaborativa con la municipalidad, que apoya y difunde estas propuestas, como parte del trabajo colaborativo tan necesario entre instituciones, para dar valor y marcar la identidad local.
