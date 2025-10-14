Conesa: así revalorizan el patrimonio cultural y natural del pueblo y el valle

Más de 100 técnicos y profesionales han egresado del Instituto Técnico Superior de Conesa desde 2003, año en que fue creado, en gastronomía, comunicación social, acompañante terapéutico y administración y gestión con herramientas informáticas, áreas que responden a las necesidades de esta comunidad.



En 2023 se sumó la tecnicatura de Guía Superior de Turismo, con el propósito de formar profesionales capacitados para entrar en relación directa con el turista, constituyéndose como encargados no sólo de informar, dirigir, orientar, guiar y coordinar grupos sino también de tomar decisiones que apunten a satisfacer las necesidades de los mismos, y acciones tendientes a revalorizar el patrimonio local.





En sus prácticas profesionalizantes se busca generar propuestas que los acerquen directamente con el campo laboral, y allí es donde se generan proyectos de revalorización de los atractivos turísticos locales con acciones concretas que se llevan a cabo durante su último año de carrera, en este 2025.

Así lo comparten con este diario las licenciadas Brenda Rodríguez e Ivana Urquiza y la directora del Instituto, Débora Gelinger.



Entre los proyectos de prácticas se destacan: