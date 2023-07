Corte de Autovía Norte en el Parque Industrial de Neuquén

Este miércoles amaneció con un corte en el sector del Parque Industrial de Neuquén. Se trata de una interrupción de tránsito en la Autovía Norte y Casimiro Gómez, por lo que personal policial se encuentra desviando los vehículos.

A partir de las seis de la mañana, el tránsito en la zona de Parque Industrial de Neuquén se ve congestionado por el corte que realizan vecinos de Colonia Rural Nueva Esperanza.

Jaqueline Muñoz, vecina del loteo 34 de Colonia Nueva Esperanza que participa en el corte en Casimiro Gómez, habló con RÍO NEGRO RADIO y contó: «a nosotros nos dieron un lugar acá en el loteo, supuestamente con todos los servicios, hace poco nos pusieron el agua y logramos conseguir el garrafero, pero ahora nos lo sacaron”.

El principal reclamo que tienen los vecinos es el acceso al gas. «Nos dejaron sin garrafeo, no nos asisten, nos tienen acá abandonados», aseguró Jaqueline, «el Gobierno se lavó las manos y siguen trayendo familias a los loteos». Y contó que el panorama que se vive en el barrio: «acá no hay agua, no hay luz, se han incendiado casas, no tenemos los bomberos cerca, no tenemos la policía».

Exigen que las autoridades les den respuesta a sus demandas. “Yo le mandé un mensaje al señor Germán Chapino – Ministro de Desarrollo Social y de Trabajo- lo vió pero no me respondió, le avise del corte». Por último exigió: «que alguien nos de una respuesta porque no nos pueden tener así».

Los vecinos mantendrán el corte hasta que le den una solución. Jaqueline contó que están dispuestos a pasar la noche ahí «hay vecinos que se llevaron las carpas en caso de decidir acampar».

La policía informó que el personal se encuentra en el lugar desviando el tránsito.

