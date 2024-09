Cuenta regresiva para la Feria del Libro en Roca 2024: inscripciones, grillas y lo que hay que saber

El próximo mes se realizará una nueva edición de la Feria del Libro en Roca 2024. El evento que es organizado por el municipio se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre en el Centro Cultural Municipal.

Desde el Ejecutivo local invitaron a escritores locales y regionales a promocionar y vender sus libros. Este stand se colocará al lado del stand del FEM con exhibidores, sillones para sentarse y leer, y mesa para firmar y promocionar sus libros; además allí tendrán la posibilidad de quedarse y conversar con el público.

Remarcaron que el dinero de la venta será de exclusiva propiedad de los escritores correspondientes, sin costo de su parte.

Por esto solicitaron acercar un máximo de cinco ejemplares a la Dirección de Cultura ubicada en 9 de julio 960 en el horario de 8 a 12 horas, desde hoy hasta el viernes 27 de septiembre inclusive. También se pedirá los datos bancarios (para venta por transferencia) y celular de contacto.

Los interesados pueden realizar al mail fondoeditorialmunicipal@generalroca.gob.ar o al celular 2984336510.

Inscripción a las actividades con cupo limitado

Todas las propuestas son gratuitas y algunas actividades cuentan con cupos limitados. Desde municipio señalaron que en los talleres que requieran inscripción previa, deben hacerla a través del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/16NRpuleg9wvSO-7e1_Yd07fEvVc3XgWlv-IeVzcYKvk/viewform?edit_requested=true

Para el caso de escuelas primarias, secundarias y jardines de infantes, a fin de organizar el espacio se requiere inscripción previa a todas las actividades, a través del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1O1rCkYNKZQ-hTuBQhZfEGzbQHgfi2B5nD0sbJ1_xG9w/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

Cuáles son los stands para recorrer

En esta nueva edición participarán las librerías locales, Roca y De La Fe, Yzur Editorial, Cuentopia, Anime Gate, Metafísica, Excalibur, Editorial Sudestada, FEM, Remitente Patagonia, Ediciones Chubut, La Canoa de Papel, FER y Bibliotecas Populares. También estará presente Aguja Activa, el Concejo Local de Discapacidad, IGA, UNCO y UNRN.

La grilla completa día por día

Miércoles 2

– 12:00 hs. Recepción y presentación de la Feria. En Sala Incaa.

– 14:30 hs. Presentación del libro: “Nuestros días”, de Mariana Rizzuto (General Roca). En Sala Patrimonio, para estudiantes de escuelas primarias (requiere inscripción previa).

– 16:30 hs. Presentación de la novela “La niña del mar”, de Anahí Almuna (General Roca). En Sala Patrimonio, para estudiantes de escuela secundaria (requiere inscripción previa) y todo público.

– 17:30 hs. Presentación del libro “Las comidas negras”, de Ezequiel Ignacio Farías (General Roca). En Sala Patrimonio, para todo público.

– 18:30 hs. Charla “IA en Educación. Oportunidades y desafíos”, por Diego Craig (Buenos Aires), vía streaming. En Sala Incaa, abierta a todo público (requiere inscripción previa).

– 20:00 hs. Escritores reginenses presentan sus libros: “Desde mis silencios”, relatos ficcionales de terror de Alejandro Plunkett; “Bitácora de un navegante”, de Martín Alpa y “La isla”, de Mabel García. En Sala Incaa, abierta para todo público.

– 21:00 hs. Charla y presentación de “Bellas para morir” violencia estética contra las niñas y las mujeres, de y por Esther Pineda (Venezuela). En la Sala Incaa, para todo público (requiere inscripción previa).

Jueves 3

– 10:00 hs. Lectura de textos para las infancias de “¡A leer RN!”, por parte de las escritoras Graciana Miller y Fabiola Soria (General Roca). En Sala Incaa, para estudiantes de escuelas primarias (requiere inscripción previa).

– 11:00 hs. Charla: Una propuesta de soberanía educativa rionegrina. Cómo pensar la recuperación de Malvinas desde nuestras aulas, de Ricardo Flores (General Roca). En Sala Incaa, para estudiantes de escuelas secundarias y todo público (requiere inscripción previa).

– 11:00 hs. “¡Luz, cámara, acción!” taller de primeros pasos en realización audiovisual, a cargo de Lucía Echenique y Marcelo Arias. En Biblioteca del FEM, para jóvenes y adolescentes (requiere inscripción previa).

– 14:00 hs. “Había un cuento”, de Paula La Sala (narración) y Lucas López Ruiz (chelo). En Sala Patrimonio, para primeras infancias (requiere inscripción previa).

– 15:00 hs. “¡Luz, cámara, acción!” taller de primeros pasos en realización audiovisual, a cargo de Lucía Echenique y Marcelo Arias. En Biblioteca del FEM, para jóvenes y adolescentes (requiere inscripción previa).

– 16:00 hs. Charla informativa e informal “¿Qué son los Juegos de Rol?” a cargo de Jorge Carrión y del grupo 20d6. En el Aula taller, para todo público (requiere inscripción previa).

– 16:50 hs. Taller de Elaboración de historietas breves, por Jorge Carrión y Fernando Papino. En el Aula Taller, para todo público (requiere inscripción previa).

– 17:00 hs. Presentación de libro de poesía “Casita de jarillas”, de Marisa Alderete (General Roca). En Sala Patrimonio, para todo público.

– 18:00 hs. Presentación de libro: Rupturas imprescindibles en Educación especial, de Gabriela Alejandra Martínez, junto a Silvio Wilderbaum (General Roca). En Sala Patrimonio, para todo público.

– 19:00 hs. Taller “Leer y escribir para infancias”, por Mariana Rizzuto (General Roca). En el Aula Taller (requiere inscripción previa).

– 20:15 hs. “Poesía para cuestionar, transgredir y transformar la realidad social”, por Esther Pineda (Venezuela). En Sala Patrimonio, para todo público (requiere inscripción previa).

– 21:30 hs. Espectáculo cierre de jornada.

Viernes 4

-10:30 hs. “Había un cuento”, a cargo de Paula La Sala (narradora) y Lucas López Ruiz (chelo). En Sala Patrimonio, para primeras infancias (requiere inscripción previa).

– 10:30 hs. “Los cantos de la muerte y otros susurros macabros”, conversaciones sobre el terror, a cargo del Poeta Solitario (Villa Regina). En Sala Incaa, para estudiantes de Escuelas secundarias y todo público (requiere inscripción previa).

– 11:00 hs. Taller de lectura “Palabras mayores”, de la Biblioteca Popular Roca, por Irene Corradi. En Biblioteca del FEM, para todo público (requiere inscripción previa).

– 14:00 hs. Taller de “Cuentos, novedades y algo más”, por Marisa Alderete. En Aula Taller, para niños y niñas de primer y segundo ciclo de Escuelas Primarias (requiere inscripción previa).

– 14:30 hs. “Tertulia literaria” de la Biblioteca Popular Roca, a cargo de Adrián Merino. En Sala Patrimonio, para todo público (requiere inscripción previa).

– 15:30 hs. Taller de Cacharrófonos, confección de instrumentos musicales a partir de material reciclado, de Hugo Garcé (Villa Regina). En Aula Taller, para estudiantes de Escuelas Primarias (requiere inscripción previa).

– 16:15 hs. Presentación de “Be seen, be heard: A collection to empower LI1 Students’ voices” (Ser vistos, ser escuchados: una colección para empoderar las voces de los estudiantes de Lengua Inglesa 1) por los docentes Angélica Verdú y otros, de la Facultad de Lenguas de la Universidad del Comahue. En Sala Patrimonio, para todo público.

– 17:30 hs. Taller de “La Poética en la música popular”, a cargo de Juan Falú (Buenos Aires). En Sala Incaa, para todo público (requiere inscripción previa).

– 19:15 hs. Presentación del libro de poesía “nenas”, de Carina Nosenzo (General Roca). Acompaña Ludmila Rula. En Sala Patrimonio, para todo público.

– 20:30 hs. Charla conferencia a cargo de Martín Kohan (Buenos Aires). En Sala Incaa, para todo público (requiere inscripción previa).

– 21:30 hs. Espectáculo cierre de jornada.

Sábado 5

– 11:00 hs. Taller “De la imagen al texto”, a cargo de Viviana Portnoy (General Roca). En el Aula Taller, para todo público (requiere inscripción previa).

– 15:00 hs. Presentación del libro “Sindicato de viudas”, de Laura Weimberg (Bariloche); presenta Liné Rodríguez. En Sala Patrimonio, para todo público.

– 16:00 hs. “Charla Entre tramas y memorias”, conversaciones con Ana Nahuelñir (General Roca). En Sala Incaa, para todo público (requiere inscripción previa).

– 17:15 hs. Presentación del libro “De día volvemos a ser humanos”, de Chelo Candia (General Roca). En Sala Incaa, para todo público.

– 18:30 hs. Presentación de la 6ta Antología Literaria para Adolescentes, “Quiero decir”. En Sala Incaa, para todo público.

– 19:30 hs. “Delicuentes”, Banda de Música de la Escuelita de Rock de Roberto Cuevas. En Sala Incaa, para todo público.

– 19:00 hs. “¡Luz, cámara, acción!” taller de primeros pasos en realización audiovisual, a cargo de Lucía Echenique y Marcelo Arias. En Biblioteca del FEM, para jóvenes y adolescentes (requiere inscripción previa).

– 20:00 hs. Mesa de presentación de Escritores Regionales: “Las formas del desierto”, de Pablo Lombard (Plottier), y “La mamma”, de Martín Pablo Barnech (Chichinales). En Sala Patrimonio, para todo público.

– 21:30 hs. Recital a cargo de Juan Falú. En Sala Incaa, para todo público.