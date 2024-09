La grilla de presentaciones en la Feria del Libro de Roca 2024: cuáles son los horarios

La Feria del Libro en Roca 2024 tendrá una variada grilla de exposiciones de escritores. El evento se realizará desde el 2 al 5 de octubre en el Centro Cultural Municipal.

En esta nueva edición participarán las librerías locales, Roca y De La Fe, Yzur Editorial, Cuentopia, Anime Gate, Metafísica, Excalibur, Editorial Sudestada, FEM, Remitente Patagonia, Ediciones Chubut, La Canoa de Papel, FER y Bibliotecas Populares. También estará presente Aguja Activa, el Concejo Local de Discapacidad, IGA, UNCO y UNRN.

La grilla completa día por día

Miércoles 2

– 12:00 hs. Recepción y presentación de la Feria. En Sala Incaa.

– 14:30 hs. Presentación del libro: “Nuestros días”, de Mariana Rizzuto (General Roca). En Sala Patrimonio, para estudiantes de escuelas primarias (requiere inscripción previa).

– 16:30 hs. Presentación de la novela “La niña del mar”, de Anahí Almuna (General Roca). En Sala Patrimonio, para estudiantes de escuela secundaria (requiere inscripción previa) y todo público.

– 17:30 hs. Presentación del libro “Las comidas negras”, de Ezequiel Ignacio Farías (General Roca). En Sala Patrimonio, para todo público.

– 18:30 hs. Charla “IA en Educación. Oportunidades y desafíos”, por Diego Craig (Buenos Aires), vía streaming. En Sala Incaa, abierta a todo público (requiere inscripción previa).

– 20:00 hs. Escritores reginenses presentan sus libros: “Desde mis silencios”, relatos ficcionales de terror de Alejandro Plunkett; “Bitácora de un navegante”, de Martín Alpa y “La isla”, de Mabel García. En Sala Incaa, abierta para todo público.

– 21:00 hs. Charla y presentación de “Bellas para morir” violencia estética contra las niñas y las mujeres, de y por Esther Pineda (Venezuela). En la Sala Incaa, para todo público (requiere inscripción previa).

Jueves 3

– 10:00 hs. Lectura de textos para las infancias de “¡A leer RN!”, por parte de las escritoras Graciana Miller y Fabiola Soria (General Roca). En Sala Incaa, para estudiantes de escuelas primarias (requiere inscripción previa).

– 11:00 hs. Charla: Una propuesta de soberanía educativa rionegrina. Cómo pensar la recuperación de Malvinas desde nuestras aulas, de Ricardo Flores (General Roca). En Sala Incaa, para estudiantes de escuelas secundarias y todo público (requiere inscripción previa).

– 11:00 hs. “¡Luz, cámara, acción!” taller de primeros pasos en realización audiovisual, a cargo de Lucía Echenique y Marcelo Arias. En Biblioteca del FEM, para jóvenes y adolescentes (requiere inscripción previa).

– 14:00 hs. “Había un cuento”, de Paula La Sala (narración) y Lucas López Ruiz (chelo). En Sala Patrimonio, para primeras infancias (requiere inscripción previa).

– 15:00 hs. “¡Luz, cámara, acción!” taller de primeros pasos en realización audiovisual, a cargo de Lucía Echenique y Marcelo Arias. En Biblioteca del FEM, para jóvenes y adolescentes (requiere inscripción previa).

– 16:00 hs. Charla informativa e informal “¿Qué son los Juegos de Rol?” a cargo de Jorge Carrión y del grupo 20d6. En el Aula taller, para todo público (requiere inscripción previa).

– 16:50 hs. Taller de Elaboración de historietas breves, por Jorge Carrión y Fernando Papino. En el Aula Taller, para todo público (requiere inscripción previa).

– 17:00 hs. Presentación de libro de poesía “Casita de jarillas”, de Marisa Alderete (General Roca). En Sala Patrimonio, para todo público.

– 18:00 hs. Presentación de libro: Rupturas imprescindibles en Educación especial, de Gabriela Alejandra Martínez, junto a Silvio Wilderbaum (General Roca). En Sala Patrimonio, para todo público.

– 19:00 hs. Taller “Leer y escribir para infancias”, por Mariana Rizzuto (General Roca). En el Aula Taller (requiere inscripción previa).

– 20:15 hs. “Poesía para cuestionar, transgredir y transformar la realidad social”, por Esther Pineda (Venezuela). En Sala Patrimonio, para todo público (requiere inscripción previa).

– 21:30 hs. Espectáculo cierre de jornada.

Viernes 4

-10:30 hs. “Había un cuento”, a cargo de Paula La Sala (narradora) y Lucas López Ruiz (chelo). En Sala Patrimonio, para primeras infancias (requiere inscripción previa).

– 10:30 hs. “Los cantos de la muerte y otros susurros macabros”, conversaciones sobre el terror, a cargo del Poeta Solitario (Villa Regina). En Sala Incaa, para estudiantes de Escuelas secundarias y todo público (requiere inscripción previa).

– 11:00 hs. Taller de lectura “Palabras mayores”, de la Biblioteca Popular Roca, por Irene Corradi. En Biblioteca del FEM, para todo público (requiere inscripción previa).

– 14:00 hs. Taller de “Cuentos, novedades y algo más”, por Marisa Alderete. En Aula Taller, para niños y niñas de primer y segundo ciclo de Escuelas Primarias (requiere inscripción previa).

– 14:30 hs. “Tertulia literaria” de la Biblioteca Popular Roca, a cargo de Adrián Merino. En Sala Patrimonio, para todo público (requiere inscripción previa).

– 15:30 hs. Taller de Cacharrófonos, confección de instrumentos musicales a partir de material reciclado, de Hugo Garcé (Villa Regina). En Aula Taller, para estudiantes de Escuelas Primarias (requiere inscripción previa).

– 16:15 hs. Presentación de “Be seen, be heard: A collection to empower LI1 Students’ voices” (Ser vistos, ser escuchados: una colección para empoderar las voces de los estudiantes de Lengua Inglesa 1) por los docentes Angélica Verdú y otros, de la Facultad de Lenguas de la Universidad del Comahue. En Sala Patrimonio, para todo público.

– 17:30 hs. Taller de “La Poética en la música popular”, a cargo de Juan Falú (Buenos Aires). En Sala Incaa, para todo público (requiere inscripción previa).

– 19:15 hs. Presentación del libro de poesía “nenas”, de Carina Nosenzo (General Roca). Acompaña Ludmila Rula. En Sala Patrimonio, para todo público.

– 20:30 hs. Charla conferencia a cargo de Martín Kohan (Buenos Aires). En Sala Incaa, para todo público (requiere inscripción previa).

– 21:30 hs. Espectáculo cierre de jornada.

Sábado 5

– 11:00 hs. Taller “De la imagen al texto”, a cargo de Viviana Portnoy (General Roca). En el Aula Taller, para todo público (requiere inscripción previa).

– 15:00 hs. Presentación del libro “Sindicato de viudas”, de Laura Weimberg (Bariloche); presenta Liné Rodríguez. En Sala Patrimonio, para todo público.

– 16:00 hs. “Charla Entre tramas y memorias”, conversaciones con Ana Nahuelñir (General Roca). En Sala Incaa, para todo público (requiere inscripción previa).

– 17:15 hs. Presentación del libro “De día volvemos a ser humanos”, de Chelo Candia (General Roca). En Sala Incaa, para todo público.

– 18:30 hs. Presentación de la 6ta Antología Literaria para Adolescentes, “Quiero decir”. En Sala Incaa, para todo público.

– 19:30 hs. “Delicuentes”, Banda de Música de la Escuelita de Rock de Roberto Cuevas. En Sala Incaa, para todo público.

– 19:00 hs. “¡Luz, cámara, acción!” taller de primeros pasos en realización audiovisual, a cargo de Lucía Echenique y Marcelo Arias. En Biblioteca del FEM, para jóvenes y adolescentes (requiere inscripción previa).

– 20:00 hs. Mesa de presentación de Escritores Regionales: “Las formas del desierto”, de Pablo Lombard (Plottier), y “La mamma”, de Martín Pablo Barnech (Chichinales). En Sala Patrimonio, para todo público.

– 21:30 hs. Recital a cargo de Juan Falú. En Sala Incaa, para todo público.