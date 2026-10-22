Demoras por un fuerte choque en la Ruta 7, cerca de El Chañar: piden circular con precaución
El siniestro se produjo este 22 de octubre en la zona conocida como Picada 16, sobre la Ruta Provincial. El impacto fue entre un camión y dos camionetas.
El tránsito en la Ruta Provincial 7 de Neuquén se encuentra complicado y con demoras debido a un fuerte choque registrado este jueves -22 de octubre- cerca de San Patricio del Chañar.
El impacto fue entre dos camionetas y un camión, por el momento se desconoce la gravedad del hecho. Piden circular con precaución por el lugar.
Choque en la Ruta 7, cerca del Chañar: qué pasó
El siniestro ocurrió cerca de las 8 de la mañana a la altura de la Picada 16. En el lugar se desplegó un intenso operativo de tránsito y, al tratarse de un sector con alta circulación, se regitran largas filas de camiones.
Si bien se desconocen los detalles del impacto, trascendió por medios locales que chocaron dos camionetas y un camión, estos terminaron en el sector de la banquina. Hasta el momento, las autoridades oficiales no informaron si hay personas lesionadas.
Comentarios