Tres heridos graves tras un fuerte choque entre dos motos y un auto en Roca: una joven se encuentra en «estado crítico»

En pleno centro de Roca se registró un grave choque que dejó como resultado tres jóvenes heridos. El impacto se produjo entre dos motos y un vehículo. De acuerdo a la información oficial, entre los afectados se encuentra una joven que tuvo que ser intervenida de urgencia y su estado actual es «crítico».

Grave choque en Roca: lo que se sabe del hecho y los heridos

El violento choque se registró este jueves 22 de octubre a la madrugada en la intersección de calle Alsina y Avenida Roca. Desde el área de comunicación de la Policía de Río Negro detallaron que los involucrados fueron dos motos y un Volkswagen Bora conducido por un hombre de 37 años.

Según la reconstrucción policial, las motocicletas circulaban en sentido sur-norte por la avenida e impactaron contra el automóvil que cruzaba de oeste a este por Alsina. Se estima que transitaban a gran velocidad y no advirtieron la presencia del vehículo.

Como consecuencia del siniestro, los tres ocupantes de los rodados menores salieron despedidos y sufrieron graves lesiones.

Al lugar acudió personal del SIARME con tres ambulancias para brindar las primeras atenciones y trasladar de urgencia a los heridos al hospital López Lima. En tanto, se confirmó que el test de alcoholemia realizado al conductor del auto dio resultado negativo.

Respecto del estado de salud de los jóvenes se informó que dos ingresaron a terapia intensiva: entre ellos se encuentra una de las acompañantes que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por «severos compromisos en órganos internos y su estado es crítico». El tercer accidentado permanece estable, aunque con múltiples fracturas.