Día Mundial de la Alimentación: claves, propuestas de la FAO y el mensaje de la Iglesia

La consigna de este año impulsada por la FAO es "Innovar hoy para nutrir mañana". Foto: gentileza.

Este 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación bajo el lema «Innovar hoy para nutrir mañana«, una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para discutir cómo responder a los problemas alimentarios actuales a través de la teconología y los saberes tradicionales.

La necesidad de revisar los modelos de producción y consumo responde a cifras preocupantes expuestas por la propia FAO. Según un informe difundido por la Agencia Noticias Argentinas (NA), hoy existen 672 millones de adultos y 124 millones de menores con obesidad en el mundo, además de 40 millones de niños menores de cinco años con sobrepeso.

El organismo atribuye este deterioro al cambio de hábitos en los centros urbanos, donde la comida casera fue relegada por ultraprocesados de alto contenido en harinas, azúcares, grasas y sal.

Crisis ética y geopolítica: las definiciones del papa León XIV

En este marco, el papa León XIV envió un escrito al director general de la FAO, Qu Dongyu, difundido por Vatican News, en el que analizó la paradoja de una época caracterizada por un progreso técnico sin precedentes mientras millones de personas siguen padeciendo hambre.

Para el Pontífice, este escenario no representa un problema estrictamente técnico o económico, sino una profunda «crisis antropológica y ética» que exige revisar el modelo de desarrollo global.

En su mensaje, el Papa cuestionó la falta de voluntad política al afirmar que «el hambre no puede considerarse una anomalía estadística, pues se debe en gran parte a una falta de voluntad política y de caridad colectiva».

Asimismo, calificó de «intolerable» que «el pan siga siendo un privilegio y el agua una mercancía disputada«, recordando que el acceso regular a una alimentación segura y adecuada es un derecho humano fundamental que compromete la responsabilidad de los Estados.

En los tramos más severos sobre la geopolítica actual, sostuvo que «el pan no es un instrumento de presión geopolítica ni un activo financiero volátil. Nunca debe utilizarse como arma de guerra«.

Al mismo tiempo, señaló que la verdadera innovación«no se mide únicamente por la cantidad de grano obtenida, sino por la promoción de la dignidad humana otorgada por Dios y por la integridad del ecosistema«, pidiendo integrar el avance técnico con la experiencia ancestral de los agricultores, quienes han afianzado su conocimiento del suelo y del clima a lo largo de siglos.

La propuesta de Río Negro: cómo innovar en la cocina familiar y reducir desperdicios

A nivel local, la conmemoración derivó en pautas concretas para el consumo diario. Desde el Ministerio de Salud de Río Negro y los Servicios de Alimentación hospitalarios señalaron que la innovación pasa por cambiar la organización del hogar.

Entre las recomendaciones del organismo para cuidar la salud y el presupuesto familiar figuran la planificación de compras semanales con productos de estación, el aprovechamiento integral de los vegetales para reducir desperdicios, el orden de alacenas según las fechas de vencimiento y la incorporación de prácticas sostenibles como el compostaje.