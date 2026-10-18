Dolor por la árbitra que murió en un choque en moto cuando iba a dirigir en Río Negro: «Volá alto»

El fútbol regional se encuentra de luto tras la trágica muerte de Yasmín Elizabeth Zurita Sáez, una joven árbitra de 24 años que perdió la vida en un accidente de tránsito este sábado 17 de octubre en Fernández Oro. La víctima, que integraba la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF), viajaba a bordo de su motocicleta rumbo al torneo amateur «300 Forever», donde tenía previsto desempeñarse como jueza en la jornada deportiva.

Según pudo consignar Diario RÍO NEGRO, el siniestro vial se registró alrededor de las 12.30 del mediodía en la intersección de las calles Maestro Espinoza y Mitre. Según detallaron fuentes policiales, los agentes de la Comisaría 26° acudieron al lugar tras recibir la alerta por el incidente. Al arribar, los efectivos constataron que la conductora había perdido el control de su vehículo e impactado violentamente contra el cordón cuneta y un poste de luz, quedando tendida sobre la calzada.

Minutos después del choque, la joven fue asistida en el lugar y derivada de urgencia por el personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) hacia el hospital local para recibir atención médica inmediata. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, desde el centro de salud confirmaron su fallecimiento minutos más tarde a causa de un severo traumatismo de pelvis.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que en la escena del accidente trabajó el Gabinete Criminalístico y personal de salud pública. A partir de las pericias a la motocicleta, que presentaba únicamente los daños compatibles con el impacto contra la columna, y sumando las declaraciones de testigos presenciales, los investigadores determinaron que no habría intervención de otros vehículos ni de terceros en la maniobra fatal.

Dolor en Río Negro por la muerte de la joven árbitra

La noticia generó una profunda consternación en la comunidad de Fernández Oro. Los restos de la joven fueron velados en Cipolletti, y luego inhumados en la necrópolis de Fernández Oro.

El impacto de la pérdida repercutió de forma inmediata en el ámbito deportivo del Alto Valle. La organización del torneo «300 Forever» anunció rápidamente la suspensión total de su fecha por duelo y envió sus condolencias a los familiares, amigos y a la APAF. En paralelo, la Liga Deportiva Confluencia tomó la determinación de suspender toda la actividad programada para este domingo en señal de respeto.

La APAF, institución que forma árbitros en Río Negro y Neuquén, publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales para recordar a Yasmín y acompañar a sus seres queridos.

“Hoy la familia arbitral está de luto. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Yasmín Zurita, compañera y árbitra, quien hoy perdió la vida en un accidente de tránsito”, expresaron.

En el comunicado, la asociación manifestó su acompañamiento a la familia y a quienes compartieron con la joven su camino en el arbitraje. “Desde nuestra comunidad arbitral abrazamos a su familia con profundo respeto y cariño”, señalaron y concluyeron: «Que descanse en paz, Yasmín. Tu paso por el arbitraje y el recuerdo de quienes te conocieron permanecerán entre nosotros. Hasta siempre, volá alto”.

A través de las redes sociales, múltiples instituciones de la región publicaron comunicados oficiales para expresar su dolor. El Club Fernández Oro publicó un emotivo mensaje de acompañamiento dirigido especialmente a la madre de la joven, Jorgelina, y a su hermano Lautaro Zurita, quien se desempeña como jugador de la décima división de dicha institución.

Por su parte, el Club Deportivo Roca lamentó el «fallecimiento trágico» de la jueza arbitral mientras viajaba a trabajar y confirmó formalmente el cese de actividades dominicales.

En la misma sintonía, el Club Unión Deportiva Catriel acompañó el anuncio de la fecha suspendida en memoria de la joven, enviando el pésame a «toda la familia arbitral en este doloroso momento».

Finalmente, instituciones históricas del valle como el Club Atlético Regina y el Club Unión Alem Progresista se sumaron a las muestras de afecto, enviando fuerzas a los familiares, conocidos y compañeros de profesión de Yasmín.