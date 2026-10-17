Murió una árbitra en un choque contra un poste de luz en Fernández Oro

Una árbitra de fútbol murió este sábado en Fernández Oro tras chocar en moto contra un poste de luz. La víctima viajaba al torneo amateur Forever 300 donde iba a dirigir. El fatal hecho ocurrió en la zona de Maestro Espinoza y Mitre, alrededor de las 12.30.

El Ministerio Público Fiscal informó que la víctima murió en el lugar y que, en principio, no habría intervención de terceros.

Suspenden la fecha del torneo Forever 300 por el accidente

A través de sus redes sociales, el torneo informó la suspensión de la fecha y envió sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima y a la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF).

El MPF comunicó que se incorporan testimonios para avanzar en la reconstrucción del accidente. El tránsito en el sector permanece cortado. Se supo que la víctima tenía alrededor de 20 años.

Además, en el lugar trabajó el gabinete de Criminalística y personal de salud pública. Se detalló que la moto únicamente presenta los golpes del choque contra el poste por lo que no habría terceros involucrados.