Identificaron a la árbitra que murió en un choque cuando iba a dirigir un torneo de fútbol en Fernández Oro

Tenía alrededor de 20 años y viajaba en moto hacia el torneo amateur 300 Forever.

La joven árbitra que murió este sábado en un accidente de tránsito en Fernández Oro fue identificada como Yasmín Zurita. La integrante de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF) se dirigía al torneo amateur 300 Forever, donde tenía previsto desempeñarse como árbitra.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12.30 en la intersección de Maestro Espinoza y Mitre. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la joven falleció en el lugar y, en principio, no habría intervención de terceros.

Tras conocerse la noticia, la organización del torneo 300 Forever anunció la suspensión de la fecha y expresó sus condolencias a los familiares, amigos de la víctima y a la APAF.

El comunicado de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol

La APAF, institución que forma árbitros en Río Negro y Neuquén, publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales para recordar a Yasmín y acompañar a sus seres queridos.

“Hoy la familia arbitral está de luto. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Yasmín Zurita, compañera y árbitra, quien hoy perdió la vida en un accidente de tránsito”, expresaron.

En el comunicado, la asociación manifestó su acompañamiento a la familia y a quienes compartieron con la joven su camino en el arbitraje.

“Desde nuestra comunidad arbitral abrazamos a su familia con profundo respeto y cariño”, señalaron.

El mensaje concluyó con una despedida: “Que descanse en paz, Yasmín. Tu paso por el arbitraje y el recuerdo de quienes te conocieron permanecerán entre nosotros. Hasta siempre, volá alto”.

Cómo fue el accidente en Fernández Oro

El Ministerio Público Fiscal informó que se incorporan testimonios para avanzar en la reconstrucción del accidente. En el lugar trabajaron el gabinete de Criminalística y personal de Salud Pública.

De acuerdo con la información difundida, la moto presentaba daños compatibles con el impacto contra el poste de luz, por lo que, en principio, no habría otros vehículos involucrados.

Mientras avanza la investigación, el tránsito en el sector permanecía cortado.