Impactante vuelco sobre la Ruta 151 en Río Negro: un auto terminó incendiado

El cuerpo de bomberos acudió al lugar para evitar la propagación de las llamas (Foto: gentileza Bomberos Voluntarios de Barda del Medio)

Un siniestro vial ocurrió durante las primeras horas de la mañana del sábado 10 de octubre. El cuerpo de bomberos a cargo del sector acudió tras una alerta enviada por una persona que circulaba por la ruta y dio aviso sobre un vuelco vehicular registrado en el Alto Valle.

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Ante la advertencia, personal de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio se desplazó de inmediato hasta el lugar de los hechos, donde al arribar constataron que uno de los vehículos involucrados se encontraba completamente incendiado.

En el sector también se hallaba apostado un rodado destinado al transporte de personal, mientras que las personas involucradas recibieron asistencia médica por parte de los servicios de salud que acudieron a la emergencia.

Desde el área operativa confirmaron que no se registraron víctimas fatales como consecuencia del impacto, limitándose los daños a pérdidas de carácter material, mientras se desarrollaban las tareas para normalizar la circulación.