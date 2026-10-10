Murió un hombre tras caer desde siete metros de altura en Cipolletti: trabajaba sobre un techo y no llevaba arnés de seguridad

En la ciudad de Cipolletti se registró un grave accidente laboral que terminó con la lamentable muerte de un hombre de 29 años. La víctima trabajaba sobre un techo y por causas que se intentan esclarecer, cayó desde unos siete metros. Pese al traslado en código rojo en ambulancia, cuando ingresó al hospital se confirmó su muerte.

Tragedia laboral en Cipolletti: lo que se sabe del hecho4

El trágico episodio ocurrió el viernes 9 de octubre, minutos antes de las 18, en un depósito ubicado sobre calle Italia al 300. Desde el área de comunicación del Ministerio Público Fiscal informaron a Diario RÍO NEGRO que en el hecho intervino personal de la comisaría Cuarta, tras recibir una alerta sobre un hombre en grave estado que debía ser trasladado bajo código rojo al hospital local.

Al sumarse al operativo, los efectivos constataron que el operario trabajaba sobre un techo y cayó desde una gran altura. La víctima no llevaba arnés de seguridad, lo que impidió evitar la caída.

Si bien aún se trabaja para esclarecer las circunstancias, la información preliminar reveló que el hecho ocurrió cuando el hombre pisó una chapa de policarbonato que cedió ante su peso. Pese al esfuerzo médico, el impacto resultó letal y al ingresar al hospital se certificó su muerte.

En el caso trabajó personal de Criminalística junto a la Fiscalía de turno, a cargo del fiscal Guillermo Ibañez y la adjunta Julieta Della Cha. Desde el organismo aclararon que no se detectaron indicios de criminalidad, por lo que la principal hipótesis apunta a una fatalidad.