Dos muertos tras un choque frontal entre camiones en la Ruta Provincial 1 de La Pampa

Dos hombres murieron este viernes tras un choque entre camiones que provocó un incendio sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 210, entre Miguel Riglos y Lonquimay, en La Pampa.

El siniestro ocurrió cerca de las 18.30, a unos 15 kilómetros al sur de la Ruta Nacional 5. Según informaron medios locales, los dos transportistas circulaban en sentidos opuestos cuando se produjo el impacto.

Incendio y dos muertos tras un choque de camiones en La Pampa

De acuerdo con el reporte policial, los conductores eran los únicos ocupantes de los vehículos. Cerca de las 19.40, las autoridades confirmaron el fallecimiento de ambos en el lugar.

Uno de los camiones era un tractor Volvo que arrastraba un semirremolque cargado de arena. El vehículo circulaba en sentido norte-sur y su conductor era oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires.

El otro transporte era un camión Iveco con un semirremolque tipo batea que llevaba cereal para una empresa local. Su conductor, domiciliado en Lonquimay, transitaba en sentido sur-norte.

Captura: Info Pico.

El impacto se produjo en jurisdicción policial de Lonquimay, en el tramo de la Ruta Provincial 1 comprendido entre la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 14. Uno de los vehículos se incendió después de la colisión.

A raíz del siniestro, se dispusieron cortes preventivos en los cruces de la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 1, y de la Ruta Provincial 14 con la Ruta Provincial 1.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y Bomberos, que realizaron tareas de rescate y pericias para determinar las circunstancias del choque.