Estado de las rutas en Río Negro y Neuquén: cuáles están cortadas y cómo transitar los pasos fronterizos

Rutas 6, 5 y 237, entre las más afectadas por el temporal de lluvia

Un temporal de lluvia afecta a la región y causa complicaciones en el tránsito sobre diversos caminos provinciales y nacionales de Río Negro y Neuquén. Desde Vialidad Nacional e organismos provinciales solicitaron circular con extrema precaución.

En el estado general de las rutas nacionales, todos los tramos se encuentran transitables con precaución. Se registran calzadas mojadas, banquinas inestables y posible presencia de sedimentos en algunos sectores, además del riesgo por caída de rocas en las zonas cordilleranas.

En tanto, la Ruta Provincial 5 en Neuquén, en el tramo que conecta con Rincón de los Sauces, se encuentra intransitable para todo tipo de vehículos.

Por su parte, en Río Negro, la Ruta Provincial 6 registra un tramo cortado entre Ingeniero Jacobacci (Empalme RN23) y Chasicó (Empalme RP67). Igual situación se presenta en la Ruta Provincial 5, en el trayecto de Maquinchao (Empalme RN23) hacia El Caín, que también está cortado.

Respecto a las calzadas nacionales en territorio rionegrino:

Ruta 40: transitable con precaución, con calzada húmeda por sectores y tramos en regular estado bajo alerta amarilla por lluvias.

transitable con precaución, con calzada húmeda por sectores y tramos en regular estado bajo alerta amarilla por lluvias. Ruta Nacional 23: transitable con precaución, calzada húmeda, sectores con barro y bajo alerta amarilla por lluvias.

Pasos fronterizos habilitados

A pesar de las inclemencias climáticas, la condición de los pasos internacionales que unen la región con Chile se mantiene operable. Se encuentra habilitado el tránsito en Paso Cardenal Samoré, Paso Pino Hachado, Paso Icalma y Paso Mamuil Malal.

Para todos los cruces fronterizos se recuerda la portación obligatoria de cadenas físicas en los vehículos.