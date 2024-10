El duro relato de la mamá de la egresada que murió de Influenza B tras viajar a Carlos Paz: «Llegó en shock»

La familia de la adolescente de 13 años que murió luego de regresar de su viaje de egresados en Córdoba tras sufrir un shock séptico producido por la Influenza B, no sale del dolor y en medio de la situación su madre hizo una grave denuncia contra la organización del viaje.

Claudia Díaz, mamá de Juanita Sirimarco, la adolescente que murió de Influenza B, aseguró que no hubo una buena atención por parte de quienes estaban a cargo de su hija durante el viaje de egresados. En una entrevista con TN, la mujer relató que se enteró de que su hija estaba mal cuando regresaban de Misiones y por ello se comunicó con la maestra del colegio para pedirle que frenara el micro y se acercaran a un hospital, pero esto nunca sucedió.

«Venía viajando desde las 2 de la madrugada en esas condiciones cuando eran casi las 9«, comentó y agregó que la docente le dijo que «no iba a parar porque estaban en Virasoro y la atención médica de ahí era caótica, entonces no iba a dejar que Juanita se atendiera en ese hospital».

La adolescente viajó largas horas en un estado crítico. «La llamé y me dijo: ´mamá ya no puedo más, necesito bajarme´. ¿Cómo nadie se dio cuenta el estado en el que estaba? Me dijo que en un lugar de Corrientes bajaron a desayunar, que la quisieron hacer bajar y ella no podía ni pararse«, lamentó Claudia.

Muerte de una egresada por Influenza B: la desesperación de su madre por salvarla

La desesperación de la madre de la adolescente era tanta que previo a la llegada del micro, solicitó una ambulancia. Sin embargo se encontró con otro destrato hacia su hija.

«La trajeron acostada en la camilla, sin darle atención. Pensé que ahí le iban a tomar la presión, que le iban a poner un suero, que la iban a atender», recordó. Tras esto comentó que su hija «bajó con los ojos rojos de sangre y con la boca negra. Llegó en shock, así la bajaron en la ambulancia y así vino viajando».

Pese al intento de querer que sobreviva, cuando la adolescente fue ingresada al hospital el personal de salud le dijo a la madre que «llegó tarde».

Toda esta situación despertó gran indignación en la familia que asegura que la pequeña hubiese sobrevivido si quienes estaban a cargo, actuaban a tiempo: «Más allá de que mi hija ya no esté, hay cosas que se tienen que corregir y hay gente que tiene que pagar«.

Claudia señaló que tras la muerte de su hija, la empresa con la que viajó desapareció y al igual que la docente. «La escuela dice que eso es algo que organiza la empresa y que no tienen nada que ver con lo que pasó«, apuntó.