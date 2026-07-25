Río Negro avanza con la Historia de Salud Integrada en hospitales y centros de atención primaria

Más de 150 profesionales y referentes de los hospitales de Viedma y Roca, y sus Centros de Atención Primaria, se capacitaron en el uso de la Historia de Salud Integrada (HSI), una herramienta digital impulsada por el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro.

Desde el organismo se destacó que su instrumentación permite fortalecer el uso la georreferenciación y el análisis de datos, optimizando la gestión sanitaria y la atención a la comunidad.

En los encuentros también se presentó el nuevo Sistema de Gestión de Resultados para Centros de Salud. La coordinación estuvo a cargo de la Subsecretaría de Atención Primaria y Primer Nivel de Atención, la Secretaría de Salud Digital del Ministerio de Salud, y la Fundación FEIAS.

Durante las jornadas en la capital provincial participó el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, quien destacó que el encuentro «nos ayuda a la planificación, esa palabra es central» y agregó que «buscamos crear un sistema más justo, moderno, transparente y planificado, que esté respaldado con información concreta y no con opiniones o percepciones. Yo quiero saber qué hacemos en cada lugar y qué resultado tenemos de lo que hacemos».

En relación al compromiso y la magnitud del trabajo que llevan adelante los equipos en territorio, el ministro remarcó que «es mi responsabilidad y la de cada uno de ustedes; es la mayor responsabilidad que podemos tener, porque estamos cuidando la vida de 750.000 rionegrinos. Sería una absoluta inconsistencia hablar de Atención Primaria prioritaria en la provincia de Río Negro si no tuviéramos una gestión enfocada y con las áreas específicas respondiendo a esa necesidad«.

Thalasselis explicó que «el objetivo es poder cruzar los datos de manera ágil y accesible para todos, para el personal de los centros de salud, los directores de hospitales y para el mismo Ministerio de Salud con cada uno de sus programas».

Dijo que «el camino en el que estamos es que en una sola plataforma exista una georeferenciación, que es muy importante, de cada uno de los pacientes dentro de su área de responsabilidad sanitaria. Esto significa una modernización del Estado que tiene que ver con mejorar el acceso a los datos y tener de manera mucho más precisa esta evidencia para planificar las acciones necesarias para la población».

La puesta en marcha de este nuevo Sistema de Gestión de Resultados permitirá cruzar información clínica de forma directa e integrar las herramientas digitales operativas en la red de atención. Su implementación busca facilitar la toma de decisiones estratégicas basadas en datos en tiempo real, optimizando la planificación sanitaria de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada barrio y zona de influencia.