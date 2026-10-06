Río Negro proyecta un nuevo polo industrial en Punta Colorada con una Zona Franca de 432 hectáreas

El gobernador Alberto Weretilneck anunció que Río Negro licitará antes de fin de año la concesión de la Zona Franca de Punta Colorada, en Sierra Grande. El proyecto se encuentra ahora en la etapa de elaboración del pliego y apunta a transformar un predio estratégico de la costa atlántica en una plataforma para atraer industrias, inversiones y actividades vinculadas al comercio exterior.

La secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca de Río Negro, Soledad Ponce, explicó que el área tendrá 432 hectáreas frente al océano Atlántico, junto a la terminal petrolera del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

La iniciativa tendrá una vocación industrial, logística y de servicios al comercio exterior y fue creada en el marco del Convenio de Adhesión entre Nación y Río Negro, ratificado por la Ley provincial 5.552.

El anuncio de Weretilneck se realizó durante su participación en el panel «El Gas Argentino en el Mercado Mundial», desarrollado en París en el marco de la Argentina Week. Allí planteó que la Zona Franca busca acompañar la nueva etapa que se abre a partir de las grandes inversiones energéticas que se desarrollan sobre la costa rionegrina.

Ahora, desde la Provincia avanzan en los detalles de una licitación que puede definir quién estará a cargo del desarrollo del área y bajo qué condiciones se pondrá en funcionamiento.

Cómo será la concesión y cuánto deberá invertir el adjudicatario

Ponce explicó que la concesión tendrá un plazo inicial de 30 años, con posibilidad de una prórroga por otros 10 años.

El futuro concesionario deberá realizar una inversión mínima de US$10 millones, destinada a la denominada etapa básica. Se trata del conjunto de obras, instalaciones y equipamiento mínimo e indispensable para obtener la habilitación aduanera.

La secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca de Río Negro, Soledad Ponce. Foto: Marcelo Ochoa.

La funcionaria señaló que actualmente se trabaja junto con la Comisión de Evaluación y Selección en la confección del pliego licitatorio y en la definición de distintos aspectos del procedimiento.

La convocatoria será nacional e internacional y la Provincia prevé realizarla antes de fin de año.

Según estimó Ponce, todo el proceso podría demandar aproximadamente seis meses hasta la firma del contrato de concesión.

Por qué Punta Colorada es estratégica para la Provincia

La ubicación es uno de los principales argumentos sobre los que Río Negro busca construir el atractivo de la Zona Franca.

El predio tiene una superficie considerable, está frente al Atlántico y se encuentra junto a la terminal petrolera del VMOS. A esto se suma el potencial que presenta para el crecimiento y desarrollo portuario.

Dato 10.000.000 Es la inversión mínima que deberá realizar el futuro concesionario

Ponce destacó precisamente estas características como algunos de los factores que pueden resultar atractivos para inversores interesados en este tipo de desarrollos.

Pero hay otro elemento que la Provincia considera especialmente relevante, la posibilidad de generar una conexión directa con los nuevos proyectos vinculados al gas.

Argentina LNG y la posibilidad de desarrollar petroquímica

La cercanía con la planta de separación de gases del proyecto Argentina LNG es considerada por la Provincia como una ventaja competitiva para la futura Zona Franca.

Según explicó Ponce, esa proximidad permitiría acceder a materias primas fundamentales como etano, propano y butano, que pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades petroquímicas.

La intención es que parte de esos recursos puedan ser transformados dentro de Río Negro antes de su eventual salida al exterior.

«Esto permitirá abastecerse de materias primas fundamentales para el desarrollo de la petroquímica, generando un valor agregado dentro del territorio rionegrino, previo a su exportación», explicó la funcionaria.

El planteo implica avanzar hacia una mayor industrialización de los recursos energéticos y no limitar el desarrollo de Punta Colorada a las actividades vinculadas directamente con la extracción y exportación de petróleo y gas.

Una Zona Franca que busca sumar otras actividades

Aunque el escenario energético aparece como uno de los principales motores del proyecto, Ponce remarcó que la Zona Franca no estará limitada al sector energético.

La planificación contempla también la posibilidad de incorporar actividades vinculadas con la minería, la fruticultura y la agricultura, con el objetivo de integrarlas a una plataforma exportadora.

La propuesta apunta así a que distintas producciones de Río Negro y la región puedan aprovechar las ventajas de contar con un espacio preparado para operaciones de comercio exterior.

Entre las posibilidades que analiza la Provincia también aparece una función logística vinculada con el almacenamiento de equipos, repuestos e insumos importados.

Ponce explicó que la industria energética utiliza numerosos componentes que llegan desde otros países. Ante una rotura o una necesidad urgente, las empresas deben afrontar los tiempos que demanda la importación de esos productos.

La Zona Franca permitiría mantener determinados equipos e insumos almacenados allí sin nacionalizarlos hasta el momento en que efectivamente sean necesarios.

«Podrían almacenarse en la zona franca, sin importarlos hasta que sean necesarios», explicó.

El impacto que espera Sierra Grande

El proyecto también es seguido de cerca por el municipio de Sierra Grande, que observa la Zona Franca como parte de un proceso de transformación más amplio para la localidad.

La intendenta Roxana Fernández sostuvo que el contexto actual es diferente al de años anteriores y consideró que el desarrollo energético genera condiciones para que Punta Colorada vuelva a tomar protagonismo.

«Hoy entiendo que es el momento favorable, absolutamente», afirmó.

Fernández destacó además la posibilidad de que la Zona Franca permita sumar industrias, actividades logísticas y servicios relacionados con las nuevas inversiones.

Para la intendenta, uno de los puntos centrales será que el crecimiento no se limite a los grandes proyectos privados, sino que genere nuevas oportunidades para la ciudad y la región.

Más población, viviendas y servicios: el otro desafío

El crecimiento productivo también plantea nuevas necesidades para Sierra Grande.

Fernández explicó que: «El futuro es ir preparando lo que tiene que ver con cuestiones básicas de planificación, de ordenamiento urbano, de mayor demanda de tierras», señaló.

La intendenta vinculó esa situación con un posible crecimiento de la población a partir de las nuevas oportunidades laborales. «A mayor posibilidades de crecimiento hay un mayor incremento de población también, por ende de demanda de servicios», sostuvo.

Por eso, mientras la Provincia avanza con el diseño de la licitación, Sierra Grande también empieza a mirar los efectos que podría tener este nuevo escenario sobre el territorio.