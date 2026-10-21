Buscan en Cinco Saltos a un hombre acusado de intento de homicidio tras una agresión y el incendio de una casa

El personal policial trabaja para localizar al sospechoso. Foto Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro.

La Policía de Río Negro busca intensamente a un hombre acusado de agredir a tres personas e incendiar una vivienda en Cinco Saltos. La Fiscalía ordenó su detención en el marco de una causa por tentativa de homicidio seguida de incendio, luego de que los denunciantes señalaran que el sospechoso los golpeó con una herramienta metálica y después inició el fuego.

La investigación comenzó durante la noche, cuando efectivos de la comisaría 7 y personal del COER acudieron por disturbios a una vivienda de calle Viedma al 500. Allí observaron a un hombre que apuntaba contra los uniformados y escapó.

Una persecución y tres vehículos chocados

Poco después, a pocos metros del primer procedimiento, los policías intentaron identificar a un joven que estaba dentro de un Volkswagen Gol Trend. El conductor retrocedió para alejarse y chocó contra tres vehículos estacionados, lo que dio inicio a un seguimiento con participación de distintas unidades policiales y personal del destacamento del Lago Pellegrini.

El automóvil fue localizado sobre la Ruta Provincial 70, cerca del puente del Arroyón. Sin embargo, el conductor lo abandonó y escapó a pie. Los rastrillajes realizados durante la madrugada no permitieron ubicarlo.

Dentro del vehículo, los efectivos encontraron una pistola Bersa, que fue incorporada a las actuaciones. Criminalística realizó peritajes y los propietarios de los autos dañados manifestaron su intención de iniciar acciones penales.

Tres personas heridas y una casa incendiada

Alrededor de las 5:50, un llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre un incendio en una vivienda de la misma calle Viedma al 500. Cuando llegaron, los policías encontraron a tres personas que habían salido del inmueble con distintas lesiones.

Dos hombres presentaban heridas sangrantes en la cabeza y uno de ellos también tenía una lesión en un brazo. Una mujer tenía manchas similares a sangre en el rostro. Los tres fueron trasladados en ambulancia al hospital local para recibir atención médica, mientras dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar el fuego.

En las entrevistas, dos de los heridos denunciaron que un hombre al que conocían los había agredido dentro de la vivienda con una herramienta metálica y luego había iniciado el incendio. También mencionaron conflictos previos, amenazas y daños en el domicilio durante los días anteriores.

La Policía preservó la casa para resguardar posibles evidencias y dio intervención a Criminalística. La investigación continúa en coordinación con la Fiscalía, mientras se realizan rastrillajes para encontrar al sospechoso.