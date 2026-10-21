Quién era el taxista que murió en el choque fatal de la zona oeste de Neuquén: lo que reveló la autopsia

La zona oeste de Neuquén fue escenario de un trágico choque en el que murió un taxista, tras sufrir graves lesiones al impactar contra la parte trasera de una trafic detenida en un semáforo. Transcurridas más de 24 horas del hecho, las autoridades revelaron su identidad, al tiempo que la Fiscalía dio a conocer los resultados de la autopsia.

Murió un taxista en Neuquén: quién era y qué reveló la autopsia

Fuentes oficiales en diálogo con Diario RÍO NEGRO confirmaron que el taxista que murió en Neuquén tras protagonizar un fuerte choque fue identificado como Daniel Carlos García.

El hombre, que se desempeñaba como taxista hace tiempo, tenía aproximadamente 70 años y según lo compartido, también era conocido como «El Conejo».

El cuerpo de la víctima, que había sido trasladado a la morgue para la autopsia, ya fue entregado a su familia. Los resultados del análisis revelaron que la causa de muerte fue un «politraumatismo raquimedular y trauma cerrado de tórax» provocados por el incidente vial.

Muerte de un taxista en Neuquén: lo que se sabe del choque

De acuerdo a la información recabada por este medio, el choque se produjo la noche del lunes 19 de octubre sobre la Avenida Mosconi, en la intersección con la calle Crouzeilles, a la altura del ingreso del barrio Valentina Sur.

García circulaba a bordo de su taxi cuando llegar a esta intersección chocó contra la parte trasera de una Mercedes Benz Sprinter que frenó cuando la luz del semáforo se puso en rojo. Al sitio arribó personal del SIEN, que intentó socorrer al taxista con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero el conductor no logró sobrevivir.

El siniestro quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad y, según se informó, sobre la calzada los peritos constataron las marcas de frenado del taxi. Debido a la violencia del impacto, el vehículo sufrió importantes daños materiales y varias de sus partes quedaron esparcidas en las inmediaciones.

En el caso interviene la fiscal Lorena Juárez, de la Unidad Fiscal de Homicidios, quien dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios. Asimismo, ordenó el secuestro de los vehículos involucrados para peritajes mecánicos, con el fin de determinar si el impacto fue provocado por una maniobra brusca de la trafic o por una falla del taxi al detenerse.