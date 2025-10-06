Expedición desde Roca para el mundo: la búsqueda y hallazgo de fósiles en vivo y en directo

«¡Ahí Fede Brissón acaba de encontrar una costilla del dinosaurio Bonapartenykus!«, exclamó con fascinación el paleontólogo Federico Agnolín, uno de los coordinadores de la nueva campaña del Conicet que se lleva a cabo en el Bajo de Arriagada, a 60 kilómetros de General Roca. En la imagen se podía ver al investigador oriundo de Chascomús mostrando el hallazgo.

«El Bonapartenykus es un dinosaurio pequeño que medía alrededor de 2,5 metros. Y lo cierto es que una costilla nos habla de la forma del cuerpo del animal. En este caso, su cuerpo era delgado«, agregó su colega, Julia D’Angelo.

Treinta minutos después, los gritos volvieron a irrumpir en la transmisión en vivo. «¿Qué encontró Anita? Parece que se trata de un hueso largo, algunos huevitos y unos dientes de mamíferos. Están apareciendo cosas maravillosas y ustedes lo ven en el momento en que aparecen. Están tratando de sacarlos sin hacerles daño», plantearon. La científica estaba tirada sobre la tierra boca abajo, tratando de extraer el material, con extremo cuidado y con una precisión casi quirúrgica.

El relato minucioso de los especialistas fue acompañado por imágenes de la excavación que lleva adelante un equipo de investigadores en un pequeño sector delimitado por una lona que lograba protegerlos del sol profundo en la estepa patagónica. Este lunes a las 11 en punto, por el canal de You Tube, arrancó la transmisión de la campaña «Expedición Cretácica 2025».

La transmisión comenzó este lunes y se extenderá hasta el viernes, en dos emisiones por jornada. Foto: captura de video

Luego de la exitosa campaña en el Cañón Mar del Plata, frente a la provincia de Buenos Aires, que permitió conocer en vivo y en directo las profundidades del mar argentino a 3900 metros, en esta ocasión un equipo de 22 investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales y de la Fundación Azara inició una nueva expedición.

Se trata de la primera transmisión en vivo en el mundo de una campaña paleontológica que se extenderá hasta el próximo viernes. La iniciativa cuenta con el respaldo de National Geographic Society.

«La idea es visualizar lo que significa una expedición paleontológica. Es el primer streaming en directo desde el campo mostrando el trabajo que hacemos. La idea fue que haya interacción minuto a minuto: mostrar lo que sacamos durante el día y que la gente pregunte. El Bajo de Arriagada es un lugar que nos ha dado muchos fósiles», comentaron los paleontólogos que integran el equipo.

El trabajo minucioso de los paleontólogos durante la transmisión en vivo. Foto: captura de pantalla

El rincón elegido para la excavación

El yacimiento de Bajo de Arriagada tiene 70 millones de años y según describieron, es una de las ventanas más completas al mundo previo a la extinción de los dinosaurios, con fósiles de mamíferos, serpientes, lagartos, nidadas de dinosaurios y varios ejemplares únicos en Sudamérica.

«En este lugar aparecen no solo restos de dinosaurios sino restos de fauna. Animales pequeños que son figuritas difíciles de encontrar. Por eso, estamos avanzando despacio porque hay que romper la roca con mucho cuidado. No podemos hacer grandes excavaciones«, describió Agnolin.

A los pocos minutos de la transmisión, los investigadores se mostraron sorprendidos porque había 900 personas conectadas desde distintos puntos del país y otros países que no paraban de hacer preguntas. Aclararon que responderían todas las inquietudes a medida que se pudiera. Incluso resaltaron emocionados la participación de varios colegios que seguían en vivo la transmisión desde el campo.

Agnolin aclaró que no podían difundir la ubicación exacta del lugar de excavación «por una cuestión de protección del patrimonio». «Estamos en la estepa patagónica muy cerca del Salitral Ojo de Agua. Existe en Argentina una ley de Protección del Patrimonio Fósil y Arqueológico. Venimos acá con permisos provinciales», mencionó.

De fondo, se escuchaba la excavación en el campo y el fuerte viento patagónico. «Es algo severo -acotaron divertidos-. Acá estamos totalmente supeditados al clima. Hay que atenernos a lo que decida la naturaleza».

El campo en Bajo de Arriagada está ubicado a 60 kilómetros de General Roca. Foto: captura de video

Otra de las consultas fue cuánto tiempo se demora desde el hallazgo de un fósil hasta dar a conocer el ejemplar. El tiempo, explicaron, varía. «Los mamíferos, por ejemplo, tienen dientes que nos marcan su dieta. Cuando encontramos un diente, hay que interpretarlo y estudiarlo y, lleva tiempo. Hay animales que son más fáciles de interpretar como los dinosaurios de gran tamaño, pero se tarda mucho tiempo en extraerlos. Los tiempos varían, según el animal que estudiamos», detallaron durante la transmisión.

Tras el hallazgo de la costilla del Bonapartenykus, los investigadores explicaron que luego de una excavación, se tamiza la tierra para descartar la posibilidad de que hayan quedado microvertebrados. «Se pasa la tierra fina por una malla finita para ver si hay pequeños huesillos. Son materiales muy pequeños de 1 o 2 milímetros. En general, los mamíferos aparecen con esta técnica porque es difícil que se preserve el esqueleto entero. Con estos tamices hemos encontrado ranas, lagartijas, víboras diminutas», puntualizaron.

Las jornadas durante la campaña

Durante estos días, más allá del trabajo de campo, los paleontólogos mostrarán qué comen y las carpas donde duermen durante la expedición. Calificaron la propuesta como motivante y «sin precedentes en paleontología». «Por lo general, se hacen documentales, se filma y se edita algo posterior a la campaña. Esto es en el momento. No queremos convertirlo en un reality en medio de la Patagonia. Se trata de mostrar a la gente cómo trabajamos, apostar para que la gente en vivo pueda ver cómo se encuentra un fósil«, dijeron.

Los investigadores que ahora serán protagonistas en Roca aseguraron que la repercusión que tuvo la campaña del Conicet en Mar del Plata les dio confianza. «Hay un interés de la gente por ver a los científicos. Y ¿por qué no apostar? Estamos contentos, nerviosos y emocionados«, concluyeron.

Un lugar con historia

-El yacimiento de la campaña se conoce desde fines de los 80. En ese momento, un reconocido paleontólogo cordobés, Jaime Powell, fue guiado por un baqueano del lugar y encontró, por primera vez, un nido de huevos en Sudamérica.

-Los investigadores volvieron a trabajar al lugar de manera intensiva en 2018 para realizar las primeras exploraciones. «En los últimos dos años encontarmos de todo; por eso decidimos volver. Encontramos las joyas que no aparecen en otros lugares del mundo. La cantidad de fósiles es descomunal», indicó.

-La transmisión será a diario, hasta el viernes, en dos emisiones: de 11 a 12.30 y de 17 a 18.30.