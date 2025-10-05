Expedición en la Patagonia: el Conicet transmitirá desde Río Negro la búsqueda de fósiles de dinosaurios

La expedición contará con transmisión en vivo desde Río Negro, permitiendo seguir el trabajo científico minuto a minuto. Foto: gentileza.

La provincia de Río Negro será escenario de una expedición científica de proyección internacional. Desde el 6 hasta el 10 de octubre, paleontólogos del Museo Argentino de Ciencias Naturales (CONICET) y de la Fundación Azara realizarán la «Expedición Cretácica 2025» en las cercanías de Roca, con el objetivo de continuar las excavaciones en uno de los yacimientos más prometedores del país.

El sitio, con 70 millones de años de antigüedad, se convirtió en una ventana privilegiada al mundo previo a la extinción de los dinosaurios. Allí se identificaron al menos diez especies nuevas de animales aún no nombradas, entre ellas anfibios, reptiles, mamíferos y un dinosaurio carnívoro inédito, el Bonapartenykus ultimus, cuya garra fue descubierta en la campaña de 2024.

La nueva expedición buscará recuperar los restos faltantes para reconstruir esta especie y avanzar en el estudio de la fauna del Cretácico tardío rionegrino, una de las más completas de Sudamérica.

Científicos y público conectados: la campaña ofrecerá transmisiones, entrevistas y charlas desde el yacimiento

Por primera vez, la campaña podrá ser seguida en tiempo real desde la Patagonia, gracias a la instalación de internet satelital de alta velocidad en el campamento. El público podrá acceder a streamings en vivo, entrevistas con los investigadores, charlas nocturnas y clips documentales en las redes del proyecto.

Trabajos de campo realizados por el equipo científico. Foto: gentileza.

También se habilitará la interacción con el equipo mediante preguntas en directo y notas en vivo para los medios.

El proyecto cuenta con el respaldo del CONICET, la Fundación Azara y la National Geographic Society. El equipo científico está integrado por Federico Agnolín (jefe científico), Matías Motta, Sebastián Rozadilla, Mauro Aranziaga, Nicolás Chimento, Julia Soledad D’Angelo, Gonzalo Muñoz, Ana Moreno Rodríguez, Jordi García Marsà, Eric Del Campo, Rodrigo Álvarez Nogueira, Gastón Lo Coco, Mauricio Cerroni y Federico Brissón Egli.

Dónde seguir la transmición

Las transmisiones podrán seguirse en las redes:

YouTube: @paleocueva_lacev

Instagram: @paleocueva.lacev