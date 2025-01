Expo Rural de Neuquén: el campo abre sus tranqueras en Junín de los Andes

El predio de la Sociedad Rural del Neuquén en Junín de los Andes abre sus puertas para vivir la 82° Exposición Rural de Neuquén, la 14° Exposición de Caballos de la Patagonia y la Expo Ovina, Feria de Reproductores.

Las actividades serán del 22 al 26 de enero en donde se definirá la agenda de trabajo para el 2025, además de convocar a los visitantes para que puedan ver y vivenciar el resultado del trabajo de campo que se hace en la provincia.

Un buen momento para disfrutar de los quehaceres del campo en familia.



Allí podrán recorrer los corrales, disfrutar de actividades en pista, del campeonato de polo, de los stands de exposición de productos vinculados al campo y la industria y un patio gastronómico.

La entrada es libre y gratuita, y la agenda de actividades puede encontrarse en detalle en: www.ruraldeneuquen.com.ar

Con motivo de este gran encuentro campero y familiar, Diario Río Negro entrevistó a la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, Cecilia de Larminat, para conocer la actualidad del sector y los distintos temas que reclama la agenda productiva para este 2025.

Cecilia de Larminat, presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén.



-¿Podría darnos un breve estado de situación de la ganadería neuquina y qué se espera para el 2025?

-Hoy estamos con un stock ganadero estable, dividido en dos estratos que tienen que ver con la tenencia de la tierra. Aproximadamente la mitad del stock se encuentra en campos privados y la otra mitad en tierras fiscales, en manos de pequeños productores y pobladores que tienen también ovejas y sobre todo caprinos.

Los índices de eficiencia productiva provinciales son bajos en comparación con la media nacional, notándose una diferencia importante relacionada con la tenencia de la tierra, siendo notablemente menos eficientes las producciones que se desarrollan sobre campos con tenencia precaria. Por eso éste es uno de los reclamos históricos de la rural: que los ocupantes de tierras fiscales se transformen en sus propietarios.

El acceso a la tierra para los crianceros es clave en el futuro ganadero de Neuquén.



-¿Se pudo avanzar con el plan integral de titularización de tierras?

-Con respecto a la entrega de títulos tenemos entendido que se está trabajando desde la Dirección Provincial de Tierras. No es un trabajo fácil pero creemos que es indispensable que se continúe y se aceleren los procesos, sobre todo en el área rural donde hay muchos pobladores que esperan desde hace décadas poder contar con su título de propiedad para tener la posibilidad de proyectar un futuro cierto para su familia.

-¿Cómo está el sector respecto del clima y la sequía?

-En nuestra región es fundamental la recarga de humedad durante el invierno, en forma de nieve o lluvia. A nivel de precipitaciones este invierno fue bueno pero empezó bastante temprano con nieve, que en algunos casos complicó los trabajos de otoño, y después no continuó con tanta humedad. De todas maneras podemos decir que hay más humedad que en años anteriores, notándose en el pasto de primavera en los campos. Venimos de muchos años de sequía, el proceso de recuperación de los campos es lento y, además de las precipitaciones, requiere de un manejo acorde y sustentable.

Traslado de hacienda en campos neuquinos.



-Mejoras de rutas y caminos, ¿cuál es la realidad en este sentido?

-Sabemos que hay un plan muy ambicioso de pavimentación de rutas provinciales y esperamos que se logre avanzar con esto en el corto plazo. En cuanto a las rutas nacionales que surcan la provincia vemos un deterioro importante, y esto sumado al mayor tránsito hace que la conectividad vial en la provincia sea algo a poner entre las prioridades.

-Entramos en una etapa crítica de incendios de campos, ¿se está prestando atención a este tema?

-Este año se ha notado una conciencia mayor respecto a los riesgos de incendios y un consecuente aumento de la prevención. Desde la Sociedad Rural de Neuquén, y en conjunto con la Fundación Tierras Patagónicas hemos implementado un sistema de alerta temprana. Esto, junto con una mayor organización público-privada y optimizando el uso de los recursos disponibles posibilita el ataque rápido en los comienzos de los fuegos evitando pérdidas de ecosistemas, tiempo, recursos, y minimizando los riesgos que se corren.

Los incendios de campos representan un gran inconveniente para esta época del año.



Se debe seguir difundiendo a la población sobre los riesgos de incendios, recordando que está en vigencia la Emergencia Ígnea que prohíbe prender fuego en toda la provincia, excepto en lugares especialmente habilitados para ello.

El sentido de hacer la Rural



“Esta es nuestra Exposición Rural número 82, tenemos varias rurales encima”, dijo a Diario Río Negro Cecilia de Larminat, consultada sobre la importancia de este evento.

«Si bien siempre tienen esa mística que hace que año tras año miles de personas nos visiten cada edición es diferente, los contextos son distintos, los gobiernos van cambiando, pero la Rural siempre está para vivir esa semana de encuentros».

La Expo Rural de Junín es de suma importancia para definir la agenda del campo al inicio de cada año.



«En ellos aprovechamos para mostrar un poco de lo que hacemos en el campo, facilitamos la concreción de negocios, conversamos con quienen nos visitan, nos reunimos con autoridades provinciales y nacionales y proponemos una serie de actividades que buscan mostrar un poco quiénes somos y qué hacemos. También proponemos un importante paseo comercial».

«Todo esto genera una gran concentración de público porque mantenemos el ingreso gratuito desde siempre, dándole la oportunidad a todos de conocernos. Eso nos da el marco para poder exponer nuestros problemas, nuestras propuestas y reclamos del sector agropecuario de toda la provincia. Aprovecho para invitar a todos aquellos productores de la provincia a acercarse a la Rural, para conversar con nosotros y trabajar juntos para el desarrollo del sector».

Plantas de faena, un tema a resolver



La presidenta de la SRN fue consultada respecto de la situación de las plantas de faena que operan en la provincia y dio su visión de esta temática en particular.

Dijo al respecto que «faltan lugares habilitados para faenar, pero sobre todo falta que los que ya existen sean más eficientes y faenen al máximo de su capacidad operativa. Muchos mataderos están bajo control de los municipios y se rigen por los horarios de trabajo de los empleados municipales, y eso impide que se faene en más turnos todos los días a la semana, aumentando así la oferta de plazas de faena provinciales. Creemos que tal vez se debiera incursionar en sistemas mixtos, público-privados para la gestión de estas plantas de faena».

Hay que ampliar la faena en Neuquén para mejorar toda la cadena comercial del sector.



«Tenemos solo dos mataderos con tránsito federal, esto significa que la carne que se procesa allí puede salir de la provincia y transportarse a otros puntos de consumo. Cuando estos mataderos dejan de faenar se produce un cuello de botella muy difícil de resolver. Pasó en estas fiestas con el matadero de Zapala, que por asueto de sus empleados municipales estuvo sin faena desde el 30 de diciembre durante 15 días, provocando serios inconvenientes entre sus usuarios para cumplir sus compromisos comerciales».

Una idea para combatir el delito rural



«El abigeato o robo de ganado es un problema muy serio en el campo y genera pérdidas muy importantes a los productores. Pero no es el único. También hay otros delitos que ocurren en el campo y que, al darse en lugares desamparados sin acceso al auxilio o asistencia rápida provocan que los pobladores, por miedo, terminen abandonando sus campos y puestos».

Queda mucho trabajo por hacer para mejorar las condiciones productivas del campo neuquino.



«La policía muchas veces resuelve los casos y encuentra a los responsables pero después eso no continúa con una acción adecuada de la Justicia. Hoy los delitos rurales no son tratados por la Justicia con la importancia que tienen, son considerados “menores” y lamentablemente esto hace que crezcan y se agrave la situación de inseguridad en el campo».

«Estamos intentando que desde el Ministerio Público Fiscal se acompañe a los productores y pobladores rurales de una manera más cercana, creando una fiscalía especial dedicada al delito rural en todas sus formas. Es frustrante para las fuerzas de seguridad ver que su esfuerzo de inteligencia, tiempo y recursos no sirve de nada, que los delincuentes que ellos aprehenden son liberados por la Justicia casi inmediatamente o que no se acompañan los procedimientos con la celeridad necesaria, cuando por ejemplo no se libran las órdenes de allanamiento que solicitan, ante un dato cierto o una sospecha fundada».

«Vemos inversión en logística y medios para las fuerzas de seguridad, organización de grandes operativos, etc., pero si eso no es acompañado desde la Justicia, el mensaje hacia el delincuente es que a pesar de ser detenido, no va a haber una consecuencia seria tras su delito, entonces estos se multiplican.

Ojalá se entienda esto y se pueda avanzar este año en este sentido, lo venimos solicitando hace ya un tiempo, sin progresos por el momento».