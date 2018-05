Falleció Juani, el niño allense que necesitaba un trasplante de médula

Juan Ignacio, el niño allense de cuatro años que padecía leucemia, falleció hoy luego de luchar durante más de un año contra la enfermedad.

Juani, como lo llamaban su allegados, necesitaba un trasplante de médula y a pesar de que su mamá Sonia Verón hizo una campaña a través de las redes sociales, esta madrugada dijo adiós.

Desde temprano se estaban velando sus restos en la sala de la empresa Diniello, y a las 16 le van a dar sepultura en el cementerio local.

“Te me fuiste como agua entre mis dedos. Me duele el alma hijo, la peleaste hasta ultimo momento. Te dejamos ir y era todo lo que necesitabas aunque el alma me quedó en añicos. Te voy a amar hasta mi último suspiro y cuando llegue el momento estaremos juntos hasta el infinito y más allá”, expresó su madre en su cuenta de Facebook.

El pequeño luego de que fue diagnosticado pudo contrarrestar el cáncer, tras realizar tres tratamientos. Durante varios meses estuvo sano, pero luego se llevaron a cabo nuevos estudios y se constató el regreso de la enfermedad.

Toda la comunidad de Allen mostró su solidaridad a través de las redes con la familia de Juani.